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Pazar hangi diziler var? 28 Haziran Daha 17 dizisi saat kaçta başlıyor?

Pazar hangi diziler var? 28 Haziran Daha 17 dizisi saat kaçta başlıyor?
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Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Daha 17 bu akşam var mı? Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Daha 17 neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 28 Haziran 2026 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2026? Pazar günü dizileri!

Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2026? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN 2026

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.20 Kupa Saati

22.00 Güney Afrika – Kanada

 

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