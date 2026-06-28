Pazar hangi diziler var? 28 Haziran Daha 17 dizisi saat kaçta başlıyor?

Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2026? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN 2026

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.20 Kupa Saati

22.00 Güney Afrika – Kanada