Pazar günü hangi diziler var? 30 Ağustos bu akşam Daha 17 saat kaçta başlayacak?
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 30 Ağustos 2026 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2026? Pazar günü dizileri!
Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2026? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2026
20:00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
22:15 Asırlık Gece
23:45 3'te 3
01:00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
03:00 Bir Dönüm Noktası "30 Ağustos 1922"
03:30 Taşacak Bu Deniz
PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: -
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: -