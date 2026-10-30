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Star Trek ve X-Men yapımlarındaki rolleriyle dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Sir Patrick Stewart, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi, 29 Ekim'de temsilcisi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Peki, Patrick Stewart neden öldü, hastalığı neydi? Patrick Stewart ölüm nedeni nedir? Detaylar...

PATRICK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Patrick Stewart, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Los Angeles'taki evinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır temsilciliğini yapan Kelly Bush Novak'ın açıklamasına göre oyuncu, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla geçen kısa bir hastalık sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Açıklamada Stewart'ın son anlarında eşi Sunny Ozell'in ve ailesinin yanında olduğu belirtildi. Oyuncunun ölümüne ilişkin paylaşılan bilgilerde hastalıkları belirtilirken, kesin tıbbi ölüm mekanizmasına dair ayrıca bir ayrıntı açıklanmadı.

PATRICK STEWART'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Patrick Stewart'ın Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans tanılarıyla mücadele ettiği açıklandı. Her iki hastalık da bilişsel işlevleri etkileyen nörolojik rahatsızlıklar arasında bulunuyor.

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünme ve günlük yaşamı sürdürme becerilerinde ilerleyici kayıplara yol açabilen bir demans türü olarak biliniyor. Lewy cisimcikli demans ise düşünme, hareket, davranış ve ruh halinde değişikliklere neden olabilen bir hastalık. Patrick Stewart'ın bu rahatsızlıklara ne zaman yakalandığına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir tarih bulunmuyor.

PATRICK STEWART KAÇ YAŞINDAYDI?

13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin Mirfield kentinde dünyaya gelen Patrick Stewart, hayatını kaybettiğinde 86 yaşındaydı.

PATRICK STEWART HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Patrick Stewart, özellikle Star Trek: The Next Generation dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, Marvel'ın X-Men film serisinde ise Profesör Charles Xavier karakterine hayat verdi.

Kariyeri boyunca tiyatro sahnesinde de önemli başarılara imza atan Stewart, Royal Shakespeare Company bünyesinde 14 yıl görev yaptı. Hamlet, Macbeth ve Othello gibi klasik eserlerde rol alan oyuncu, sahne performanslarının yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da tanındı.