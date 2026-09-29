Yağmurlu ve serin günlerin ardından gözler, sonbaharın ortasında yaz havasını yeniden hissettiren pastırma sıcaklarına çevrildi. Pastırma yazının her yıl geçerli olan kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor; bu dönem genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanıyor. "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?", "Pastırma yazı kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcaklarının her yıl geçerli olan sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Bu dönem atmosfer koşullarına bağlı olarak ortaya çıkıyor ve Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında etkisini gösteriyor. 2026 yılı için yapılan değerlendirmelerde de 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arası, pastırma sıcaklarının hissedilebileceği en güçlü zaman aralığı olarak öne çıkıyor. Bazı tahminlerde ise ılık havanın özellikle kasım ayının ilk on gününde etkili olabileceği belirtiliyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI İÇİN KESİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Şu an için 2026 pastırma sıcaklarının kesin başlangıç ve bitiş tarihi açıklanmış değil. Meteoroloji uzmanları, uzun vadeli tahminlerin tek başına belirli günlerde pastırma yazı yaşanacağı anlamına gelmediğini vurguluyor. Kesin tarihlerin, dönem yaklaştıkça yapılacak kısa ve orta vadeli hava tahminleriyle netlik kazanması bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN UZUN VADELİ TAHMİNİ NE DİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre ekim ayında Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kasım ayında da birçok bölgede ortalama sıcaklıkların normallerin üzerinde kalabileceği öngörülüyor. Bu tablo, pastırma sıcaklarının bu yıl da hissedilebileceğine işaret ediyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazının süresi yıldan yıla farklılık gösteriyor. Bu dönem ortalama 3 ila 10 gün sürüyor; bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken bazı yıllarda iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılı için ise pastırma sıcaklarının yaklaşık bir hafta ile 10 gün arasında etkili olabileceği ifade ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ BÖLGELERDE HİSSEDİLECEK?

Pastırma sıcaklarının etkisi bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. 2026 yılında bu ılık dönemin özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor. Bölgeler arasında ise birkaç günlük farklar yaşanabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıktığı, güneşli ve sakin havanın hakim olduğu dönemi tanımlıyor. Soğumaya başlayan havaların ardından gelen bu ılık günler, kış öncesinde açık havada vakit geçirmek isteyenler için adeta son fırsat olarak görülüyor.

NEDEN PASTIRMA YAZI DENİYOR?

Bu döneme "pastırma yazı" denmesinin nedeni, geleneksel pastırma yapımıyla ilgili. Sonbaharın bu günlerindeki gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı, pastırmanın hazırlanması ve kurutulması için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Bu nedenle halk arasında bu ılık günler "pastırma sıcakları" ya da "pastırma yazı" olarak adlandırılıyor.