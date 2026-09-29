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Sonbaharın ilerleyen günlerinde havaların yeniden ısınıp ısınmayacağı merak edilirken, pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceği de gündeme geldi. Türkiye’de geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında pastırma yazı çoğunlukla ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülüyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Havalar yeniden ısınacak mı? Detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Türkiye’de geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında pastırma sıcakları çoğunlukla ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülüyor.

2026 yılı için dikkat çeken dönem ise 25 Ekim-15 Kasım aralığı. Bu tarih aralığı, pastırma yazının görülebileceği dönem olarak öne çıkıyor.

Pastırma sıcaklarının belirli bir takvim günü bulunmuyor. Bu nedenle 25 Ekim’de başlayıp 15 Kasım’a kadar kesintisiz devam eden bir sıcak dönemden söz edilmiyor. Söz konusu tarih aralığı, pastırma sıcaklarının görülmesi beklenen dönem olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş yıllardaki genel seyir ile 2026 yılına ilişkin uzun vadeli sıcaklık tahminleri birlikte değerlendirildiğinde, ekim sonu ve kasım ayının ilk yarısı bu açıdan takip edilen dönem olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde ekim ve kasım aylarında Türkiye’nin geniş bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında pastırma sıcaklarının kaç gün süreceği kesin olarak belirtilmiş değil. Çünkü pastırma yazı, 25 Ekim-15 Kasım arasındaki dönemin tamamında devam eden kesintisiz bir sıcaklık dönemi olarak değerlendirilmiyor.

Türkiye’de geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında bu dönem, ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı içerisinde görülebiliyor.

Dolayısıyla 25 Ekim-15 Kasım tarihleri pastırma sıcaklarının etkili olabileceği geniş zaman aralığını ifade ediyor. Bu aralığın tamamının sıcak geçeceği anlamına gelmiyor.

HAVALAR YENİDEN ISINACAK MI?

2026 yılında havaların yeniden ısınıp ısınmayacağı konusunda ekim ve kasım aylarına ilişkin uzun vadeli tahminler dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ekim ayı tahmininde, Türkiye’nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer bölgelerinde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kasım ayında ise Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Bu tablo, sonbaharın ilerleyen günlerinde birkaç günlük ılık ve güneşli hava ihtimalinin bulunduğu döneme işaret ediyor. 2026 pastırma yazı açısından da bu nedenle 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor.

Bölgeler arasında ise birkaç günlük farklılıklar görülebiliyor. Marmara ve İç Anadolu’da serin geceler devam ederken gündüz sıcaklıklarının belirgin biçimde yükselmesi, Ege ve Akdeniz’de ise daha uzun süreli ılık havanın görülmesi mümkün.

Sonuç olarak 2026 yılında pastırma sıcakları için geçmiş yıllardaki genel seyirde olduğu gibi ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı öne çıkıyor. Bu kapsamda 25 Ekim-15 Kasım aralığı dikkat çekiyor. Ancak bu tarih aralığı pastırma sıcaklarının kesin başlangıç ve bitiş tarihleri olarak değerlendirilmemeli.