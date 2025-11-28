Papa devlet başkanı mı, nerenin başkanı?

Vatikan'da en üst yönetim makamı olan Papalık, hem devlet yönetiminin hem de Katolik dünyasının ruhani liderliğinin merkezinde bulunmaktadır. Son seçim, Papa Fransuva'nın vefatının ardından toplanan Kardinaller Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir.

PAPA DEVLET BAŞKANI MI?

Vatikan'ın teokratik devlet yapısında Papa, devletin en üst makamını temsil etmektedir. Ülkede genel veya yerel seçim yapılmadığından yönetim tamamen Papalık otoritesi etrafında şekillenmekte, yürütme organı Devlet Sekreterliği aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri, Genel İşler Sekreteri ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri tarafından yürütülen yapısıyla devlet işleyişinin merkezinde bulunmakta, buna ek olarak dokuz Kongregasyon, altı Konsey ve üç Dikaster devlet yönetimindeki diğer birimlerin görevlerini üstlenmektedir. Kurumsal yapı, dini ve idari işlerin tamamının bu mekanizma üzerinden düzenlendiğini göstermektedir.

Papa'nın hayatta olmaması veya görevden ayrılması durumunda yeni liderin belirlenmesi için Kardinaller Meclisi toplanmaktadır. Bu süreçte yalnızca 80 yaşını doldurmamış Kardinaller oy kullanabilmekte, seçim kapalı oturumda yapılmaktadır. Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından toplanan Kardinaller Meclisi, 8 Mayıs 2025 tarihinde ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'u Papalık makamına seçmiştir. Prevost'un 14. Leo adını almasıyla birlikte Vatikan'ın yeni ruhani ve idari lideri belirlenmiştir.

PAPA NERENİN CUMHURBAŞKANI?

Vatikan'da cumhurbaşkanlığı sistemi bulunmamakta olup devletin başında Papa yer almaktadır. Vatikan'ın devlet yapılanması, herhangi bir seçimle belirlenen siyasi bir liderlik içermediği için devlet başkanlığı makamı doğrudan Papalık görevine bağlıdır. Bu görev, Vatikan'ın tüm yönetim mekanizmasını ve Katolik Kilisesi'nin ruhani liderliğini kapsayan geniş bir yetkiyi içerir. Devlet Sekreterliği ise yürütme sorumluluğunun uygulayıcı organı olarak çalışmaktadır. Bu yapı, Vatikan'ın idari işlerini düzenleyen Kongregasyonlar, Konseyler ve Dikasterlerle birlikte yürütülmektedir.

Papa'nın seçimi tamamen Kardinaller Meclisi tarafından yapılan oylamaya dayanır. Bu seçimde ulusal vatandaş katılımı bulunmamakta, yalnızca Kardinaller oy kullanmaktadır. Papa Fransuva'nın vefatıyla boşalan makam için toplanan Kardinaller Meclisi, 8 Mayıs 2025'te Robert F. Prevost'u Papa olarak belirlemiştir. Yeni Papa'nın 14. Leo adını almasıyla Vatikan'ın devlet başkanlığı ve ruhani liderliği kendisine geçmiştir.