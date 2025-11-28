Haberler

Papa devlet başkanı mı, nerenin başkanı?

Papa devlet başkanı mı, nerenin başkanı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa devlet başkanı mı? Vatikan'ın teokratik devlet yapısında seçim sistemi bulunmamakta olup tüm yürütme yetkisi Papa'da bulunmaktadır. Papa nerenin devlet başkanı? Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri, Genel İşler Sekreteri ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri tarafından yönetilmekte, ayrıca dini, sosyal, kültürel ve Kilise yönetimine ilişkin birçok Kongregasyon, Konsey ve Dikaster devlet yönetimindeki diğer birimleri oluşturmaktadır.

Vatikan'da en üst yönetim makamı olan Papalık, hem devlet yönetiminin hem de Katolik dünyasının ruhani liderliğinin merkezinde bulunmaktadır. Son seçim, Papa Fransuva'nın vefatının ardından toplanan Kardinaller Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir.

PAPA DEVLET BAŞKANI MI?

Vatikan'ın teokratik devlet yapısında Papa, devletin en üst makamını temsil etmektedir. Ülkede genel veya yerel seçim yapılmadığından yönetim tamamen Papalık otoritesi etrafında şekillenmekte, yürütme organı Devlet Sekreterliği aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri, Genel İşler Sekreteri ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri tarafından yürütülen yapısıyla devlet işleyişinin merkezinde bulunmakta, buna ek olarak dokuz Kongregasyon, altı Konsey ve üç Dikaster devlet yönetimindeki diğer birimlerin görevlerini üstlenmektedir. Kurumsal yapı, dini ve idari işlerin tamamının bu mekanizma üzerinden düzenlendiğini göstermektedir.

Papa'nın hayatta olmaması veya görevden ayrılması durumunda yeni liderin belirlenmesi için Kardinaller Meclisi toplanmaktadır. Bu süreçte yalnızca 80 yaşını doldurmamış Kardinaller oy kullanabilmekte, seçim kapalı oturumda yapılmaktadır. Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından toplanan Kardinaller Meclisi, 8 Mayıs 2025 tarihinde ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'u Papalık makamına seçmiştir. Prevost'un 14. Leo adını almasıyla birlikte Vatikan'ın yeni ruhani ve idari lideri belirlenmiştir.

PAPA NERENİN CUMHURBAŞKANI?

Vatikan'da cumhurbaşkanlığı sistemi bulunmamakta olup devletin başında Papa yer almaktadır. Vatikan'ın devlet yapılanması, herhangi bir seçimle belirlenen siyasi bir liderlik içermediği için devlet başkanlığı makamı doğrudan Papalık görevine bağlıdır. Bu görev, Vatikan'ın tüm yönetim mekanizmasını ve Katolik Kilisesi'nin ruhani liderliğini kapsayan geniş bir yetkiyi içerir. Devlet Sekreterliği ise yürütme sorumluluğunun uygulayıcı organı olarak çalışmaktadır. Bu yapı, Vatikan'ın idari işlerini düzenleyen Kongregasyonlar, Konseyler ve Dikasterlerle birlikte yürütülmektedir.

Papa'nın seçimi tamamen Kardinaller Meclisi tarafından yapılan oylamaya dayanır. Bu seçimde ulusal vatandaş katılımı bulunmamakta, yalnızca Kardinaller oy kullanmaktadır. Papa Fransuva'nın vefatıyla boşalan makam için toplanan Kardinaller Meclisi, 8 Mayıs 2025'te Robert F. Prevost'u Papa olarak belirlemiştir. Yeni Papa'nın 14. Leo adını almasıyla Vatikan'ın devlet başkanlığı ve ruhani liderliği kendisine geçmiştir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.