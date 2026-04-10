Türkiye’de uzun yıllar gündemden düşmeyen Palu Ailesi olayı, bu kez “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” adlı belgeselle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. 2018–2019 döneminde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme taşınan olay, dijital platformda belgesel formatında ele alınacak. Peki, Palu Ailesi belgeseli ne zaman çıkacak? Palu Ailesi Karanlık Sarmal belgeseli hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

PALU AİLESİ BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye gündeminde uzun süre yer alan Palu Ailesi olayı, “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” belgeseli ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yapımın yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Belgesel, 8 Mayıs tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan olaylar, yıllar sonra dijital bir belgesel formatında yeniden ele alınıyor. Yapımın, daha önce kamuoyuna yansımayan detayları da içereceği belirtiliyor.

PALU AİLESİ KARANLIK SARMAL BELGESELİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Belgesel, HBO Max tarafından hazırlanan orijinal içerikler arasında yer alıyor ve yalnızca bu dijital platform üzerinden yayınlanacak.

Platform, son dönemde gerçek suç (true crime) türündeki yapımlara ağırlık verirken, “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” da bu içerik stratejisinin Türkiye’deki önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

PALU AİLESİ OLAYI YENİDEN GÜNDEMDE

2018–2019 yıllarında Türkiye’de geniş yankı uyandıran Palu Ailesi vakası; çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Televizyon programlarında ortaya çıkan gelişmeler, uzun süre kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Yeni belgesel, olayın yalnızca kronolojisini değil, arka planındaki detayları da izleyiciye sunmayı hedefliyor.