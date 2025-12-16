Özür Dilerim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özür Dilerim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Özür Dilerim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Özür Dilerim filmini izleyecek olanların merak ettiği Özür Dilerim konusu nedir, Özür Dilerim oyuncuları kimler ve Özür Dilerim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını bir deniz fenerinde bekçilik yaparak sürdüren Erkin, otuzlu yaşlarının ortasında, yalnız ve borçlarla boğuşan bir adamdır. Günlük yaşamındaki zorluklarla mücadele ederken, huzurevinde kalan dedesinin vefat ettiği haberini alır. Hemen huzurevine giden Erkin'i burada beklenmedik bir vasiyet karşılar. Dedesi, geçmişte kırdığı kalpler için kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Maddi sıkıntılarından kurtulmasının yolu bu isteği yerine getirmekten geçerken, Erkin kendisini hem duygusal hem de eğlenceli olaylarla dolu bir serüvenin içinde bulur.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Oğuzhan Koç – Koray

• Gizem Karaca – Merve

• Mert Turak – Poyraz

• Yeliz Kuvancı – Canan

• Müfit Kayacan – Hicabi

• Metin Coşkun – Yüksel Dede

• Yonca Şahinbaş – Şükran

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2022 yılında çekimleri tamamlanan Özür Dilerim filmi, 14 Nisan 2023 tarihinde izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı yapımın çekimleri İzmir'de gerçekleştirildi. Film, kentin farklı noktalarında yapılan çekimlerle sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.