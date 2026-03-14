Öznur Çağalı kimdir? Tanju Özcan Öznur Çağalı yasak aşk iddiası nedir?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı arasında olduğu iddia edilen ilişkiye ve mesajlaşmalara yer verildi. Dosyada karşılıklı şantaj iddiaları ve tarafların beyanları dikkat çekti.

ÖZNUR ÇAĞALI KİMDİR?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede adı geçen Öznur Çağalı'nın Bolu Belediyesi'nde çalışan bir personel olduğu bilgisi yer aldı. Soruşturma dosyasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Çağalı arasında WhatsApp üzerinden gerçekleştiği öne sürülen 117 görüşme ve mesajlaşma bulunduğu aktarıldı.

Gazeteci Fuat Uğur'un aktardığı bilgilere göre; iddianamede, belediye çalışanı Öznur Çağalı'nın telefonunda bulunduğu belirtilen mesaj kayıtlarına da yer verildi.

İddianamede yer aldığı belirtilen mesaj kayıtlarında, iki isim arasında geçen konuşmaların içerikleri de paylaşıldı. Mesajlaşmalar arasında Tanju Özcan'ın Çağalı'ya yönelik "Yaa, çok hoşsun" ve "Göğüsleri de mi büyüttün?" şeklindeki sözleri ile Çağalı'nın "İnan sadece senin hoşun olmak isterim" yanıtının bulunduğu bilgisi dosyada yer aldı.

ÖZNUR ÇAĞALI TANJU ÖZCAN OLAYI NEDİR?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 28 Şubat'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. İki isim Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdikten sonra "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı ve soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Tanju Özcan hakkında hem mağdur hem de sanık olarak yargılama talep edildiği aktarıldı.

İddianamede, Öznur Çağalı'nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'in ikili arasındaki ilişkiyi öğrendiği ve Tanju Özcan'a mesajlar ile ses kayıtlarını yaymakla tehdit ederek şantaj yaptığı iddiası da yer aldı. Özcan'ın beyanına göre Akgüney'in söz konusu kayıtların yayımlanmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri istediği belirtildi. Dosyada ayrıca Öznur Çağalı'nın Tanju Özcan'ın kendisine "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" sözleriyle baskı kurduğu yönünde iddialarda bulunduğu bilgisi de yer aldı.