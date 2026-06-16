Son günlerde magazin gündeminde yeniden öne çıkan Özlem Ada Şahin, özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve aile hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Özlem Ada Şahin kimdir? Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

ŞARKICI BERKAY'IN EŞİ ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelen, eğitim hayatı, modellik kariyeri ve ekran deneyimi ile tanınan bir isimdir. Anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Yugoslavya kökenli bir aile yapısına sahip olan Şahin, küçük yaşlardan itibaren sanat ve sahne dünyasına ilgi duymuştur.

Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Özlem Ada Şahin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında medya, iletişim ve görsel anlatım alanlarında kendini geliştiren Şahin, bu süreçte aynı zamanda sanatla olan bağını da güçlendirmiştir.

Küçük yaşlarda bale eğitimi alması, onun sahne disiplinini erken yaşta kazanmasına katkı sağlamış ve ilerleyen yıllarda modellik kariyerine yönelmesinde etkili olmuştur. Podyumlarda yer alarak birçok markanın defilelerinde görev alan Özlem Ada Şahin, moda dünyasında da kendine yer edinmiştir.

Televizyon ekranlarında ise 2011 yılında yayınlanan ve geniş kitlelerce izlenen “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde rol alarak oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Bu projede yer alması, onun ekran önündeki bilinirliğini artıran önemli adımlardan biri olmuştur.

2016 yılında şarkıcı Berkay Şahin ile evlenen Özlem Ada Şahin, özel hayatı ile de zaman zaman gündeme gelmektedir.

ÖZLEM ADA ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

ÖZLEM ADA ŞAHİN NERELİ?

Özlem Ada Şahin, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde doğmuştur. Köken olarak anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Yugoslavya kökenli bir aileye mensuptur.

ÖZLEM ADA ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Ada Şahin, modellik ve oyunculuk alanlarında kariyer yapmış bir isimdir. Genç yaşlardan itibaren bale eğitimi alması, sahne ve podyum çalışmalarına yönelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Modellik kariyerinde çeşitli markaların defilelerinde yer alarak profesyonel olarak podyum deneyimi kazanmıştır.

Oyunculuk alanında ise televizyon projelerinde yer almış ve özellikle “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki rolü ile ekran deneyimi elde etmiştir. Bunun yanı sıra iletişim fakültesi mezunu olması, medya ve görsel anlatım alanlarına olan ilgisini akademik olarak da desteklemiştir.

Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir ve İspanyolca eğitimi almaktadır. Bu yönüyle hem eğitim hem de kişisel gelişim açısından kendisini farklı alanlarda geliştiren bir profile sahiptir.