Özkan Yalım CHP'den ihraç mı edildi? SON DAKİKA! Özkan Yalım CHP'den ne zaman ihraç edildi?

Özkan Yalım CHP’den ihraç mı edildi? Siyaset gündeminde son dakika gelişmesi olarak öne çıkan bu iddia, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. CHP içinde yaşandığı öne sürülen gelişmeler sonrası gözler Özkan Yalım’a çevrildi. İhraç kararı alındı mı, yoksa bu iddialar gerçeği yansıtmıyor mu? Özkan Yalım hakkında konuşulanların perde arkasında neler var? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZKAN YALIM CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. Yalım, otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 da Uşak Eşme Köylüoğlu Köyünde doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Birgül’dür. 1985 de Eşme Lisesinden mezun oldu. 5 yıl Türkiye’de kendi adına ticaretle uğraştı. 1990 yılında Belçika’ya gitti. 1993 yılından bu yana Uluslararası Nakliyat Lojistik faaliyetinde bulunmaktadır.

Türkiye’de nakliye ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermektedir. 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekilliği yaptı. 27. Dönem Uşak Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini yürütmektedir. Eğitimci bir ailenin evladı olan Yalım, çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilmekte olup; evli ve 3 çocuk babasıdır.