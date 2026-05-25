Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, son yıllarda özellikle siyasi gündemin öne çıkmasıyla birlikte kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer almaktadır. Uzun yıllardır süren evlilikleri, eğitim geçmişleri ve mesleki yaşamları nedeniyle Didem Özel hakkında birçok detay araştırılmaktadır. Peki, Özgür Özel'in eşi Didem Özel kimdir, ne iş yapıyor? Didem Özel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÖZEL'İN EŞİ DİDEM ÖZEL KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede eğitim aldığı Özgür Özel ile 1993 yılında tanışmış, çiftin ilişkisi bu tarihten itibaren başlamıştır.

Didem Özel ile Özgür Özel, 1998 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 2001 yılında İpek adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Aile yaşamlarını uzun yıllardır birlikte sürdüren çift, eğitim ve meslek alanlarında da ortak bir geçmişe sahiptir.

Özgür Özel’in üniversite yıllarına ilişkin yaptığı açıklamalarda, Didem Özel ile tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edilmiştir. Bu süreç, çiftin uzun yıllara dayanan birlikteliğini ortaya koymaktadır.

DİDEM ÖZEL NE İŞ YAPIYOR?

Didem Özel, eczacılık mesleğini icra etmektedir. Eğitimini Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Didem Özel, Manisa’da eczane işletmektedir.

DİDEM ÖZEL KAÇ YAŞINDA?

Didem Özel’in doğum yılına ilişkin olarak 1975 bilgisi yer almaktadır. Bu bilgilere göre Didem Özel’in günümüzde 49 yaşında olduğu ifade edilmektedir.

DİDEM ÖZEL NERELİ?

Didem Özel’in memleketi konusunda farklı bilgiler bulunmakla birlikte, Giresun’un Bulancak ilçesinde doğduğu yönündeki bilgi öne çıkmaktadır.