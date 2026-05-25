Türkiye siyasetinde son dönemin en tartışmalı başlıklarından biri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı ve bunun parti yönetimine etkileri olmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirilen süreçte, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın hukuki geçerliliği tartışma konusu olmuş ve alınan karar, parti içi yönetim yapısını doğrudan etkilemiştir. Peki, Özgür Özel neden görevden alındı? Özgür Özel'in yeni görevi nedir? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılması, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” kararı ile doğrudan ilişkilidir.

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “kesin hükümsüz” olduğuna hükmetmiştir. Hukuki anlamda mutlak butlan, bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda kurultayın hukuki sonuç doğurmadığı değerlendirilmiştir.

Dava dosyasında, kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığı iddiaları yer almıştır. Oy kullanma sürecine ilişkin olarak para, menfaat, iş vaadi ve çeşitli maddi çıkar iddiaları gündeme gelmiştir. Mahkeme, bu iddiaları kurultayın geçerliliğini etkileyebilecek nitelikte değerlendirmiştir.

Bu kararın ardından, Özgür Özel’in genel başkanlık sıfatıyla yürüttüğü yönetim yetkisi tartışmalı hale gelmiş ve tedbiren görevden uzaklaştırma süreci gündeme gelmiştir. Karar, yalnızca bireysel bir görev değişikliği olarak değil, kurultaydan doğan tüm yönetimsel işlemleri etkileyen bir sonuç doğurmuştur.

Ayrıca süreç, sadece genel başkanlık makamıyla sınırlı kalmamış; kurultay sonrası yapılan olağanüstü kurultay kararları, parti içi tüzük değişiklikleri ve yönetim düzenlemeleri de hukuki inceleme kapsamına dahil edilmiştir.

Bu gelişmeler, CHP içinde yetki zincirine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımıştır. Dosya kapsamında, 37. Olağan Kurultay döneminde görev yapan parti kurullarının yeniden yetkilendirilmesi ihtimali de değerlendirme alanına girmiştir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel’in mevcut parti genel başkanlığı yetkileri askıya alınmıştır. Bu nedenle yeni görev tanımı, yargı sürecinin nihai sonucuna bağlı olarak şekillenmektedir.

Kararın uygulanması sürecinde, CHP’nin önceki kurultay yapısına dönülmesi ihtimali gündeme gelmiştir. Bu kapsamda 37. Olağan Kurultay’da seçilen parti yönetim organlarının yeniden görev üstlenebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu süreçte Özgür Özel’in konumu, hukuki itiraz ve temyiz süreçlerinin sonucuna göre netleşecektir. Parti yönetimi cephesinde kararın iptali için yargı yollarına başvurulacağı ifade edilmektedir.

Diğer yandan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan parti kurullarının yeniden devreye girmesi ihtimali de dosyanın önemli başlıkları arasında yer almaktadır. Bu durum, CHP’de yönetimsel geçiş sürecinin yeniden tartışılmasına neden olmuştur.

Sürecin devamında, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) daha önce mazbata geçerliliğine ilişkin başvurulara verdiği kararlar da dosya kapsamında değerlendirme unsuru olarak yer almaktadır. Ancak nihai yönlendirme, mahkeme kararının kesinleşme sürecine bağlıdır.