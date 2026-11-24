Özcan Deniz neden gözaltına alındı sorusu, haberin duyulmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geldi. Özcan Deniz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Deniz hakkındaki somut iddialara ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ÖZCAN DENİZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özcan Deniz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik başlattığı yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONDA KAÇ KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturmada şüpheli ifadeleri, tanık beyanları ve bilirkişi incelemesine sunulan dijital materyaller değerlendiriliyor. Gözaltına alınan diğer isimlerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Deniz, şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarıyla da biliniyor. Asmalı Konak ve Aşk ile Gurur gibi dizilerde rol alan sanatçı, Kardeşim Benim ve Su ve Ateş gibi filmlerde de yer aldı. Deniz'in sinema filmlerinde yönetmenlik çalışmaları da bulunuyor.