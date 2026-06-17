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Özbekistan Müslüman mı, Özbekistan halkı dini inancı ne?

Özbekistan Müslüman mı, Özbekistan halkı dini inancı ne?
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Orta Asya’nın köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan ülkesi Özbekistan, son dönemde hem uluslararası ilişkileri hem de turizm potansiyeliyle dünya gündeminde sıkça yer alıyor. Ülkenin toplumsal yapısını, geleneklerini ve yaşam tarzını merak eden pek çok kişi, dijital dünyada ülkenin inanç haritasını mercek altına aldı. Arama motorlarında yoğun bir şekilde "Özbekistan Müslüman mı, Özbekistan halkı dini inancı ne?" sorularına yanıt aranırken, ülkenin demografik yapısı ve inanç özgürlü

Tarihi İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Semerkant, Buhara ve Hive gibi İslam medeniyetinin en önemli merkezlerine ev sahipliği yapan Özbekistan, günümüzde de dini yapısıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Bölge coğrafyasına ve Orta Asya halklarına ilgi duyan kullanıcılar, internet sitelerinde "Özbekistan nüfusunun yüzde kaçı Müslüman, halk hangi dini inancı benimsiyor?" sorgularını hızlandırdı. Laik bir devlet yapısına sahip olan ülkenin sosyolojik kökenlerini, benimsenen mezhepleri ve azınlık inanç gruplarını sizler için derledik.

ÖZBEKİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Evet, Özbekistan halkının çok büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Tarih boyunca İslam medeniyetinin, ilminin ve felsefesinin en önemli merkezlerinden biri olan bu coğrafya, günümüzde de bu kimliğini güçlü bir şekilde korumaktadır. Ancak anayasal olarak Özbekistan, resmi bir dine sahip olmayan laik bir devlet yapısına sahiptir ve ülkede din ile devlet işleri birbirinden ayrı yürütülmektedir.

ÖZBEKİSTAN HALKI DİNİ İNANCI VE NÜFUS ORANLARI NE?

Özbekistan, dini ve etnik açıdan çeşitlilik barındıran bir ülke olsa da ezici bir inanç çoğunluğuna sahiptir. Ülkedeki dini dağılım genel olarak şu şekildedir:

• İslamiyet (%88 - %93): Özbekistan nüfusunun yaklaşık %90'ından fazlası İslam dinine mensuptur. Bu oranın çok büyük bir kısmını Sünni ve Hanefi mezhebine bağlı Müslümanlar oluşturmaktadır.

• Hristiyanlık (%5 - %7): Ülkedeki en büyük dini azınlığı Hristiyanlar oluşturur. Bu grubun çoğunluğu, Sovyet döneminden kalan Rus nüfusun benimsediği Rus Ortodoks kilisesine bağlıdır.

• Diğer İnançlar (%1 - %2): Ülkede küçük topluluklar halinde Katolikler, Yahudiler, Budistler ve herhangi bir dini inancı benimsemeyen (ateist/deist) gruplar da yaşamaktadır.

İSLAM MEDENİYETİNİN KALBİ: SEMERKANT VE BUHARA

Özbekistan halkının dini inancını ve kültürel kökenlerini anlamak için ülkenin tarihi şehirlerine bakmak gerekir. İslam dünyasının en büyük hadis alimlerinden biri olan İmam Buhari ve ünlü mutasavvıf Şah-ı Nakşibend gibi İslam tarihine yön veren isimlerin kabirleri ve medreseleri Özbekistan'da bulunmaktadır. Semerkant, Buhara ve Hive gibi şehirler, mimari yapılarıyla günümüzde de İslam kültürünün en canlı yaşandığı merkezler olarak dikkat çekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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