Ozan Kabak kimdir? Defans Ozan Kabak kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

2026 Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken A Milli Takım’ın turnuva kadrosu ve sahaya çıkacak yıldız isimler şimdiden büyük merak konusu oldu. Teknik ekibin tercihleri, sürpriz seçimler ve kritik maçlarda sahne alması beklenen oyuncular futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, Avrupa’nın en önemli liglerinde forma giymiş genç Türk stoperlerden biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray altyapısından yetişen Kabak, kısa sürede Bundesliga ve Premier League deneyimi yaşayarak kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı. Şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nın da savunmadaki önemli isimleri arasında yer alıyor.

OZAN KABAK KAÇ YAŞINDA?

25 Mart 2000 doğumlu olan Ozan Kabak, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Futbol kariyerinin en olgun dönemine giren genç stoper, hem kulüp hem de milli takım performansıyla yakından takip ediliyor.

OZAN KABAK NERELİ?

Ozan Kabak, Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Futbol yolculuğuna Türkiye’de başlayan oyuncu, genç yaşta Avrupa’ya açılarak kariyerini uluslararası seviyeye taşımıştır.

OZAN KABAK’IN KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Ozan Kabak, 2018’de A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. Ardından Stuttgart, Schalke 04, Liverpool (kiralık), Norwich City (kiralık) ve Hoffenheim gibi Avrupa kulüplerinde forma giydi. Bundesliga’da Hoffenheim ile istikrarlı bir performans sergileyen Kabak, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor. Milli takımda da düzenli olarak görev alan genç stoper, Türkiye savunmasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandıktan sonra Türkiye savunmasının önemli isimlerinden biri olan Ozan Kabak’ın turnuvada forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yapılan son açıklamalara göre Ozan Kabak, A Milli Takım’ın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve turnuva için seçilen savunma hattında kendisine yer bulmuş durumda.