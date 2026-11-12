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Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, Galatasaray'da oynadı mı,Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı, Ozan Kabak kimdir?

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Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, Galatasaray'da oynadı mı,Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı, Ozan Kabak kimdir?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Ozan Kabak oldu. Futbolseverler, Ozan Kabak hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyiyor. Galatasaray altyapısından yetişen milli stoper, 2022 yılından bu yana Alman kulübünde oynuyor. İşte Ozan Kabak hakkında merak edilen tüm detaylar.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da oynuyor. Milli stoper, 2022 yılında Schalke 04'ten Hoffenheim'a transfer oldu ve Alman kulübüyle sözleşmesini uzattı.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımda genç yaşta A takıma yükseldi. 2019 yılında Stuttgart'a transfer olan Ozan, aynı yıl Schalke 04'e geçti. Schalke'den kiralık olarak Liverpool ve Norwich City'de forma giyen stoper, 2022 yılında Hoffenheim'a transfer oldu.

Ozan Kabak futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Galatasaray (altyapı)

Galatasaray

Stuttgart (2019)

Schalke 04

Liverpool (kiralık)

Norwich City (kiralık)

Hoffenheim (2022-)

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, genç yaşta Avrupa'ya açılan Türk savunmacılardan biri. Hızı, fiziksel gücü ve topla oyun kurma becerisiyle tanınan Ozan, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Premier Lig'de de forma giydi.

OZAN KABAK KAÇ YAŞINDA?

25 Mart 2000 doğumlu olan Ozan Kabak, 26 yaşında.

OZAN KABAK NERELİ?

Ozan Kabak, Ankara doğumlu.

OZAN KABAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ozan Kabak, stoper mevkisinde görev yapıyor.

OZAN KABAK MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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