Ozan Güven olayı nedir, ne yaptı, kimi dövdü? Ozan Güven neden mekandan kovuldu?

Kadıköy'de yaşanan protesto görüntüleri sonrası Ozan Güven bir kez daha gündemin merkezine yerleşti. Bazı müşterilerin tepkisi üzerine mekandan ayrıldığı öne sürülen oyuncunun adı, yıllardır konuşulan şiddet davasıyla birlikte yeniden sosyal medyanın en çok araştırılan konuları arasına girdi. Ozan Güven neden protesto edildi, ne yaptı ve neden mekandan ayrıldı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

OZAN GÜVEN OLAYI NEDİR?

Ozan Güven, Kadıköy'de bir mekanda Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu sırada bazı müşterilerin protestosuyla karşılaştı. İddiaya göre mekanda bulunan bir grup, oyuncuya yönelik sloganlar atarak tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen protesto sosyal medyada da gündem olurken, yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından yaşanması dikkat çekti.

OZAN GÜVEN MEKANDAN MI KOVULDU?

Kadıköy'deki mekanda yaşanan protestoların ardından Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ'ın mekandan ayrıldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde tepkilerin artmasıyla birlikte ikilinin mekanı terk ettiği anlar yer aldı. Yaşananlar bazı kesimler tarafından "mekandan kovuldu" şeklinde yorumlandı.

OZAN GÜVEN NEDEN MEKANDAN KOVULDU?

İddiaya göre mekanda bulunan bazı müşteriler, Ozan Güven'i fark ettikten sonra "Failler dışarı" sloganları atarak tepki göstermeye başladı. Protestonun kısa sürede büyümesi ve diğer müşterilerin de tepkilere katılmasıyla ortam gerildi. Artan tepkiler sonrası Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan ayrılmak zorunda kaldı.

OZAN GÜVEN NE YAPTI?

Ozan Güven, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Açılan dava sonucunda mahkeme, oyuncuyu "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı. Karar daha sonra istinaf mahkemesi tarafından da onanırken, dava süreci kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Güven ise suçlamaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu savunmuştu.

OZAN GÜVEN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yaşanan protesto olayının ardından Ozan Güven tarafından kamuoyuna yapılmış yeni bir açıklama bulunmuyor. Olayla ilgili açıklama yapan Mehmet Aslantuğ ise o gece ortamı sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, linç kültürünün kimseye fayda sağlamadığını ifade etti. Aslantuğ, büyüyen gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla taraflarla konuştuğunu söyledi.