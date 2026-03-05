Ozan Ergün hangi takımlı, Galatasaraylı mı, Beşiktaşlı mı, Fenerbahçeli mi?

Süper Lig'de görev alan hakemler arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Ozan Ergün hakkında futbol kamuoyunda farklı iddialar gündeme geliyor. Taraftarlar özellikle hakemin tuttuğu takımın ne olduğunu araştırırken, "Ozan Ergün Galatasaraylı mı, Beşiktaşlı mı, yoksa Fenerbahçeli mi?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Hakemin futbol geçmişi ve taraftarlık iddialarıyla ilgili merak edilenler haberimizde…

OZAN ERGÜN'ÜN BİYOGRAFİSİ

1992 yılında İstanbul'da doğan Ozan Ergün, Türk futbolunun son yıllarda öne çıkan hakemleri arasında yer alıyor. İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olan Ergün, genç yaşta başladığı hakemlik kariyerinde alt liglerde önemli deneyimler kazandı. 2013 yılında hakemlik yapmaya başlayan Ergün, yıllar içinde gösterdiği performansla üst klasman seviyesine yükseldi.

Profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise Süper Lig'de yönettiği ilk maç oldu. Ergün, 16 Nisan 2022 tarihinde Süper Lig'de ilk kez düdük çalarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. O tarihten sonra Türkiye'nin farklı liglerinde görev alarak tecrübesini artırmaya devam etti.

OZAN ERGÜN'ÜN HAKEMLİK KARİYERİ

Ozan Ergün, hakemlik kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı liglerinde birçok karşılaşmayı yönetti. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alan Ergün, zamanla Süper Lig'de de daha fazla karşılaşmada düdük çalmaya başladı.

Saha içindeki disiplinli yönetimi ve oyunun kontrolünü elinde tutma becerisiyle bilinen Ergün, bazı kritik kararlarıyla da zaman zaman futbol kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle VAR sistemiyle ilgili verdiği kararlar ve maç içindeki diyalogları futbolseverler arasında tartışma yaratan anlar arasında gösterildi.

OZAN ERGÜN'ÜN ASIL MESLEĞİ

Hakemlik kariyerinin yanında akademik bir geçmişe de sahip olan Ozan Ergün'ün asıl mesleği inşaat mühendisliğidir. Mühendislik eğitiminin kazandırdığı analitik düşünme ve hızlı karar verme becerisini saha içinde de kullandığı ifade edilmektedir.

Aynı zamanda iyi derecede İngilizce bildiği belirtilen Ergün, hem profesyonel kariyeri hem de hakemlik performansıyla Türk futbolunda adından söz ettiren isimler arasında gösterilmektedir.

OZAN ERGÜN HANGİ TAKIMLI?

Hakem Ozan Ergün'ün hangi takımlı olduğu bilinmemektedir. Türkiye'deki tüm profesyonel hakemler gibi Ozan Ergün de tarafsızlık ilkesi gereği tuttuğu takımı kamuoyuyla paylaşmamıştır.