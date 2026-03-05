Ünlü oyuncu Tolga Güleç ile televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Öykü Cengiz, uzun süreli ilişkilerini resmiyete taşıyor. Çift, 13 Haziran'da gerçekleşecek düğünleriyle hem ailelerini hem de hayranlarını mutlu edecek. Peki, Öykü Cengiz kimdir? Tolga Güleç'in nişanlısı Öykü Cengiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

TOLGA GÜLEÇ'İN NİŞANLISI ÖYKÜ CENGİZ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Tolga Güleç ile nişanlanan Öykü Cengiz, medya sektöründe adını genç yaşta duyurmuş ve kariyerini İstanbul merkezli sürdürmüş önemli bir televizyoncudur. İstanbul doğumlu olan Cengiz, ekran karşısındaki duruşu, hitabeti ve diksiyonu ile izleyiciler tarafından uzun yıllardır ilgiyle takip edilmektedir.

Televizyonculuk kariyerine sadece 19 yaşında müzik programı sunarak adım atan Öykü Cengiz, Gülgün Feyman gibi duayen isimlerin yönlendirmesiyle haber spikerliğine geçerek profesyonel yolculuğunda önemli bir dönüm noktası yaşamıştır.

ÖYKÜ CENGİZ KAÇ YAŞINDA?

Öykü Cengiz'in doğum yılına dair resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, medya çevrelerinde ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 40'lı yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir.

ÖYKÜ CENGİZ NERELİ?

Öykü Cengiz, tüm eğitim ve kariyer hayatını büyük ölçüde İstanbul'da sürdüren bir isimdir. İstanbul doğumlu olan Cengiz, şehirde medya sektörüne adım atmış ve kariyerini yine İstanbul merkezli projelerle şekillendirmiştir. Kentin dinamik medya ortamında kazandığı deneyim, onun hem sunuculuk hem de haber spikerliği alanında öne çıkmasını sağlamıştır.

ÖYKÜ CENGİZ NE İŞ YAPIYOR?

Öykü Cengiz, meslek hayatı boyunca sunuculuk ve haber spikerliğini başarıyla bir arada yürüten isimlerden biri olarak tanınıyor. Diksiyon, ekran hakimiyeti ve hitabet konularında sektörün deneyimli isimleriyle çalışarak kendisini geliştirmiştir. Bunlar arasında Bülent Özveren, Atilla Sarıkayalı, Orhan Ertanhan ve Gökhan İçöz gibi isimler yer almaktadır.

2002 yılında İstanbul TV'de redaktör olarak başladığı kariyerinde ekran önüne geçerek birçok program sundu. Öne çıkan yapımları arasında şunlar bulunuyor:

Kırık Hayatlar

Hoş Vakitler

Tatil Sabahı

Öykü Cengiz'le Bu Sabah (TYT Türk)

2019 yılında Moon Life Ödülleri kapsamında "Yılın En İyi Sabah Kuşağı Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Şu anda Öykü Cengiz, Ekotürk TV ekranlarında yayınlanan Açık Sorular programının sunuculuğunu yürütmektedir. Programda ekonomi, güncel gelişmeler ve toplumsal konular, uzman konuklarla birlikte detaylı şekilde ele alınmakta; Cengiz'in sakin ekran dili ve moderasyon yeteneği izleyiciler tarafından takdir edilmektedir.