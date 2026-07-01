OTOYOL KÖPRÜ ÜCRETLERİ ZAM 2026: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz ayının ilk gününde araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Peki, Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? Detaylar...

OTOYOL KÖPRÜ ÜCRETLERİ ZAM 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen ulaşım projelerinde geçiş ücretleri yeniden belirlendi.

Yeni düzenleme yalnızca özel işletme kapsamındaki otoyol, köprü ve tünelleri kapsarken, devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Güncellenen tarifeler kapsamında Avrasya Tüneli'nin gündüz ve gece tarifeleri, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri araç sınıflarına göre yeniden düzenlendi.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KGM tarafından açıklanan yeni tarifeye göre özel işletme kapsamındaki ulaşım projelerinde uygulanacak güncel geçiş ücretleri şu şekilde açıklandı:

Avrasya Tüneli Gündüz Tarifesi

Sınıf Araçlar (Otomobil): 330,00 TL

Sınıf Araçlar (Minibüs): 495,00 TL

Sınıf Araçlar (Motosiklet): 257,40 TL

Avrasya Tüneli Gece Tarifesi (%50 İndirimli)

Sınıf Araçlar: 165,00 TL

Sınıf Araçlar: 247,50 TL

Sınıf Araçlar (Motosiklet): 128,70 TL

Osmangazi Köprüsü Güncel Geçiş Ücretleri

Sınıf Araçlar: 1.170,00 TL

Sınıf Araçlar: 1.870,00 TL

Sınıf Araçlar: 2.225,00 TL

Sınıf Araçlar: 2.950,00 TL

Sınıf Araçlar: 3.720,00 TL

Sınıf Araçlar (Motosiklet): 820,00 TL

1915 Çanakkale Köprüsü Güncel Geçiş Ücretleri

Sınıf Araçlar: 1.170,00 TL

Sınıf Araçlar: 1.465,00 TL

Sınıf Araçlar: 2.635,00 TL

Sınıf Araçlar: 2.925,00 TL

Sınıf Araçlar: 5.560,00 TL

Sınıf Araçlar (Motosiklet): 295,00 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Güncel Geçiş Ücretleri

Sınıf Araçlar: 110,00 TL

Sınıf Araçlar: 145,00 TL

Sınıf Araçlar: 270,00 TL

Sınıf Araçlar: 690,00 TL

Sınıf Araçlar: 860,00 TL

Sınıf Araçlar (Motosiklet): 75,00 TL

Yeni ücret tarifesiyle birlikte Kamu-Özel Sektör İş Birliği modeli kapsamında işletilen projelerde araç sınıflarına göre uygulanacak geçiş ücretleri güncellenmiş oldu.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklanan tarifeler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan resmi ücret listesi doğrultusunda uygulanacak.