ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026 YKS tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçları açıklamasına çevirdi. Üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından adayların hangi programa yerleştiğini öğrenmek için beklediği süreçte son durum merak ediliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? Detaylar haberimizde.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI

2026 YKS kapsamında üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda tamamladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda tercih işlemlerinin 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

Tercih döneminin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilirken, adayların gündeminde bu kez YKS yerleştirme sonuçları yer alıyor. Toplam 805 bin 747 kontenjan için yapılan tercih başvurularının değerlendirilmesinin ardından adaylar, hangi üniversite ve programa yerleştiğini sonuç ekranından öğrenebilecek.

2026 YKS kapsamında 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih eden adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuç bilgilerine ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ağustos 2026 itibarıyla YKS tercih sonuçlarının açıklandığına ilişkin kesin bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Dolayısıyla tercih yapan adayların bekleyişi devam ediyor.

ÖSYM'nin 2026-YKS duyurularında tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldığı bilgisi yer alıyor. Yerleştirme sonuçları için ise adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Bu nedenle adayların sonuçların açıklandığına yönelik resmi duyuru gelmeden farklı kaynaklarda yer alan iddialara göre hareket etmemesi önem taşıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirme durumlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından kesin bir açıklanma tarihi henüz belirtilmiş değil. Ancak üniversite kayıt takvimi dikkate alındığında yerleştirme sonuçlarının en geç 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.

Bu nedenle 17 Ağustos itibarıyla adaylar için sonuçların açıklanacağı kesin gün henüz netleşmiş değil. YKS yerleştirme sonuçlarının her an açıklanması beklenirken, resmi tarih bilgisi ÖSYM tarafından duyurulduğunda kesinlik kazanacak.

ÖSYM'nin resmi takviminde sonuçların ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Kılavuzda yer alan bilgilere göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Bu takvim, YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtlarından önce açıklanmasını gerektiriyor. Dolayısıyla adayların sonuç duyurusunu ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS üzerinden takip etmesi gerekiyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS tercih sonuçları açıklandığında adaylar yerleştirme durumlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Tercih sürecinde de adayların işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirdiği ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Sonuç ekranında adayların hangi üniversite ve programa yerleştiği bilgisi yer alacak. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonucu belli olacak.

YKS SONUÇLARININ ARDINDAN ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLAYACAK

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt yaptıracak adaylar için süreç ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında olacak. Bu nedenle tercih sonuçlarının açıklanması, adaylar açısından yalnızca hangi programa yerleştiklerinin öğrenilmesi bakımından değil, üniversite kayıt sürecinin başlaması açısından da önem taşıyor.

2026 YKS tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor.