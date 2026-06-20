Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) kapsamında görev yapan sınav görevlilerinin okulda bulunma saatleri, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde net şekilde düzenlenmektedir. Bu planlama, sınavın güvenli, düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik önem taşır. Peki, ÖSYM YKS sınav görevlileri saat kaçta okulda olacak? Detaylar...

ÖSYM YKS SINAV GÖREVLİLERİ SAAT KAÇTA OKULDA OLACAK?

ÖSYM’nin uyguladığı sisteme göre görevli personelin sınav binasına geliş saatleri görev unvanına göre farklılık göstermektedir:

Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Yönetimi: Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınav binasında hazır bulunmak zorundadır.

Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmenler: Sınav başlama saatinden en az 1.5 saat önce görevli oldukları okulda hazır olmalıdır.

Bu uygulama, sınav öncesi son kontrollerin yapılması, evrakların teslim alınması ve salon düzeninin sağlanması açısından zorunlu bir prosedürdür.

SINAV GÜNÜ ORGANİZASYONUNDA KRİTİK ZAMAN PLANLAMASI

YKS gibi milyonlarca adayın katıldığı merkezi sınavlarda zaman yönetimi yalnızca adaylar için değil, görevli personel için de büyük önem taşır. Görevlilerin erken saatlerde okulda olması, sınav güvenliğinin sağlanması ve organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için temel bir gerekliliktir.

Özellikle sınav evraklarının teslim alınması, salon kontrollerinin yapılması ve görev dağılımının netleştirilmesi gibi işlemler, sınav başlamadan önce tamamlanmalıdır.

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç farklı oturum halinde gerçekleştirilmektedir. Adaylar sınav maratonuna cumartesi günü başlamakta ve pazar günü tamamlamaktadır.

ÖSYM’nin belirlediği resmi uygulamaya göre sınav binalarına giriş saatleri kritik bir kural ile sınırlandırılmıştır:

Sabah oturumları (TYT ve AYT): Sınav binalarına girişler 10.00’da sona ermektedir.

Öğleden sonra oturumu (YDT): Sınav binalarına girişler 15.30’da sona ermektedir.

Bu saatlerden sonra gelen adaylar, sınav binasına alınmamaktadır. Bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.