Osmaniye öğretmene saldırı SON DAKİKA! Osmaniye'de okula saldırı mı oldu, ölü var mı?

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Osmaniye’de yaşanan silahlı saldırı, olayın ayrıntılarını ve son gelişmeleri gündeme taşıdı. Yaşananların ardından olayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Osmaniye'de okula saldırı mı oldu? Osmaniye okul saldırısında ölü var mı? Detaylar haberimizde.

OSMANİYE ÖĞRETMENE SALDIRI SON DAKİKA!

Osmaniye’de bir lisenin bahçesinde öğretmene yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Merkeze bağlı Çardak Köyü’ndeki Farabi Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda öğretmen M.B. silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen A.B. ise olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silahla yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE'DE OKULA SALDIRI MI OLDU?

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Çardak Köyü’nde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmene silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre A.B. isimli şüpheli, öğretmen M.B.’ye ruhsatsız silahla ateş etti.

Saldırıda kurşunların hedefi olan öğretmen M.B. yaşamını yitirdi. Olayın ardından emniyet güçleri tarafından çalışma başlatılırken, saldırgan olduğu belirtilen A.B. olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE OKUL SALDIRISINDA ÖLÜ VAR MI?

Osmaniye’deki okul saldırısında öğretmen M.B. yaşamını yitirdi. Saldırının Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırgan ile öğretmen arasında daha önceden husumet bulunduğunu belirtti. Vali Serdengeçti, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen A.B.'nin öğretmenin yeğeni olduğu belirtildi. Şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silahla birlikte emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.