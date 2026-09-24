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Osman Sınav, Türk televizyon ve sinema dünyasında yapımcı, yönetmen ve senarist olarak uzun yıllar boyunca birçok projeye imza attı. Kariyerine reklamcılık alanında başlayan Sınav, daha sonra sinema ve televizyon çalışmalarına yöneldi. Peki, Osman Sınav ne zaman, kaç yaşında öldü? Osman Sınav neden öldü? Detaylar...

OSMAN SINAV NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Osman Sınav, 24 Aralık 1958 tarihinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde dünyaya geldi. Verilen doğum ve ölüm tarihleri esas alındığında Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Sınav'ın yaşamı boyunca sinema ve televizyon alanında yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik çalışmaları öne çıktı. Kariyerinin ilk döneminde reklamcılık alanında çalışan Sınav, daha sonra kendi yapım şirketini kurarak sinema ve televizyon projelerine ağırlık verdi.

1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kuran Sınav, 1987 yılına kadar reklamcılık alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Bu dönemde çok sayıda reklam filmi ve kampanyaya imza attı. 1987 sonrasında ise çalışmalarını sinema projelerine yoğunlaştırdı.

Televizyon filmi ve dizilerle yönetmenlik kariyerini sürdüren Osman Sınav, ilerleyen yıllarda "Süper Baba", "Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanındı. Sinema alanında da "Yalancı", "Gerilla", "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" ve "Pars: Kiraz Operasyonu" gibi projelerde görev aldı.

Anadolu Ajansı da Osman Sınav'ın 20 Mart 2025'te İstanbul'da hayatını kaybettiğini ve uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü bildirdi.

OSMAN SINAV NEDEN ÖLDÜ?

Osman Sınav'ın ölüm nedeni konusunda verilen bilgilerde uzun süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Anadolu Ajansı'nın 20 Mart 2025 tarihli haberinde, Sınav'ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü aktarıldı.

Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Vefatının ardından sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajları paylaşırken, 22 Mart 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Sınav için tören düzenlendi. Aynı gün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.