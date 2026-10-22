Osman Ayhan neden öldü, Osman Ayhan kimdir?

Unifree Duty Free tarafından yapılan resmi duyuruda, başarılı yöneticinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Ancak açıklamada Osman Ayhan’ın ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Aile ve şirket cephesinden henüz kesin bir açıklama yapılmazken, Ayhan’ın vefatı meslektaşları ve sektör temsilcileri tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. İşte Osman Ayhan’a dair bilinenler.

OSMAN AYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Osman Ayhan’ın ölüm nedeni açıklanmadı. Unifree Duty Free’nin resmi duyurusunda, Ayhan’ın vefatı derin bir üzüntüyle kamuoyuna bildirildi; ancak vefatına yol açan sağlık sorunu, geçirdiği olası bir rahatsızlık ya da ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Sosyal medyada ölüm nedenine dair çeşitli sorular gündeme gelse de aile ve şirket kanadından konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

OSMAN AYHAN KİMDİR?

Osman Ayhan, gümrüksüz satış mağazaları işleten Unifree Duty Free’de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu Üyesi ve CIO, yani Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapıyordu. Şirketin bilgi teknolojileri altyapısını, dijital dönüşüm süreçlerini ve teknolojik yatırımlarını yöneten en üst düzey isim olan Ayhan, teknoloji sektöründe başarılarıyla tanınan saygın bir lider olarak biliniyordu.

UNİFREE’DE KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

Unifree Duty Free’nin uluslararası standartlardaki operasyonlarında önemli kararlara imza atan Osman Ayhan, şirketin teknolojik dönüşümünde kilit rol oynadı. Kurumsal açıklamada Ayhan’ın yaşı, eğitim geçmişi ve önceki kariyer basamaklarına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ancak üstlendiği sorumluluklar ve sektörde bıraktığı izler, onun teknoloji dünyasındaki önemini açıkça ortaya koyuyor.

MESAİ ARKADAŞLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Osman Ayhan’ın vefat haberinin ardından başta LinkedIn olmak üzere dijital platformlarda mesai arkadaşları ve sektör paydaşları, onu anan paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda Ayhan’ın liderlik vasıfları, profesyonel başarıları ve insani yönü öne çıkarıldı.

OSMAN AYHAN’IN CENAZE PROGRAMI

Unifree Duty Free’nin paylaştığı cenaze programına göre Osman Ayhan, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Ayhan’ın naaşı, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve iş dünyasından pek çok ismin katılması bekleniyordu.