Osimhen Ümraniyespor Galatasaray maçında neden yok, yedek mi, sakat mı?

Galatasaray'ın Ümraniyespor karşısındaki hazırlık maçında yıldız golcü Victor Osimhen'in forma giymemesi futbolseverlerin gündemine oturdu. Taraftarlar, "Osimhen neden kadroda yok?", "Yedek mi bırakıldı, yoksa sakatlığı mı var?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Galatasaray cephesinden Osimhen'in maç kadrosundaki durumuna ilişkin son gelişmeler.

OSIMHEN ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK? YEDEK Mİ, SAKAT MI?

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçının kadrosu açıklanırken, yıldız golcü Victor Osimhen'in listede yer almaması taraftarların dikkatini çekti. "Osimhen neden yok?", "Yedek mi, sakat mı?" soruları kısa sürede gündem olurken, sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OSIMHEN ÜMRANİYESPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan maç kadrosunda Victor Osimhen'in ismi ne ilk 11'de ne de yedek oyuncular arasında yer aldı. Hazırlık karşılaşması öncesinde açıklanan kadroda birçok genç oyuncuya forma şansı verilirken, Osimhen kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY İLK 11'İ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı ekibin Ümraniyespor karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

• Jankat

• Eyüp

• Sara

• İlkay Gündoğan

• Can Armando Güler

• Ada

• Nhaga

• Berat

• Ali Turap

• Kazımcan

• Arda Ünyay

Teknik heyet, hazırlık maçında yeni transferler ve genç oyunculara ilk 11'de görev verdi.

YEDEK KULÜBESİNDE KİMLER YER ALDI?

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise şu futbolcular yer aldı:

• Cem

• Arda Y.

• Yusuf

• Dağhan

• Ugochukwu

• Lucas Torreira

• Oğulcan

• Eyüp C.

• Furkan

• Berat Y.

• Arda T.

• Recep

Dikkat çeken detaylardan biri de Lucas Torreira'nın yedekler arasında bulunurken Victor Osimhen'in kadroda hiç yer almaması oldu.

OSIMHEN SAKAT MI?

Victor Osimhen'in kadroda bulunmaması sonrası sakatlık iddiaları gündeme gelse de Galatasaray Kulübü tarafından oyuncunun sağlık durumu veya kadroya alınmama gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Osimhen'in sakat olduğu ya da başka bir nedenle kadro dışında bırakıldığı yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

OSIMHEN NEDEN YOK?

Şu ana kadar kulüpten yapılan resmi açıklama olmadığı için Victor Osimhen'in Ümraniyespor maçında neden forma giymediği netlik kazanmadı. Hazırlık maçlarında teknik ekibin oyuncu rotasyonu yapması, bazı isimleri dinlendirmesi veya bireysel çalışma programı uygulaması ihtimaller arasında yer alsa da, Osimhen'in kadroda olmama sebebiyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmış değil.

Galatasaray Kulübü'nün oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapması halinde detayların netleşmesi bekleniyor.