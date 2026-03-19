Osimhen Trabzonspor maçına yetişir mi, Osimhen ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Trabzonspor karşılaşması öncesi "Osimhen oynayacak mı, sahalara ne zaman dönecek?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Teknik heyetten ve sağlık ekibinden gelecek son açıklamalar, kritik mücadelede Nijeryalı yıldızın forma giyip giyemeyeceğini netleştirecek.

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi merak konusu oldu. Taraftarlar, golcü oyuncunun iyileşme sürecini ve sahalara dönüş tarihini araştırırken, Osimhen'in bu önemli mücadeleye yetişip yetişemeyeceği büyük önem taşıyor. Kulüpten yapılacak resmi açıklama, hem maç planını hem de kadro tercihlerini doğrudan etkileyecek.

OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞİR Mİ?

Galatasaray'da sakatlığıyla gündeme gelen Victor Osimhen için Trabzonspor maçı öncesi belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı son sağlık raporuna göre yıldız golcünün sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Bu nedenle Osimhen'in yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mevcut tabloya göre kritik Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi oldukça zor görünüyor.

SAKATLIK SÜRECİ VE İYİLEŞME DETAYLARI

Yapılan kapsamlı kontrollerin ardından belirlenen iyileşme sürecinin, oyuncunun rehabilitasyon sürecine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Özellikle baş parmağındaki ciddi hasarın, cerrahi müdahale gerektirmesi halinde dönüş süresini daha da uzatabileceği belirtiliyor. Sağlık ekibi, tedavi sürecini yakından takip ederken risk alınmaması ön planda tutuluyor.

SAKATLIK NASIL MEYDANA GELDİ?

Osimhen, Liverpool ile oynanan mücadelede ilk yarıda koluna aldığı darbe sonrası oyuna devam etti. Ancak devre arasında yapılan kontrollerde sağlık heyeti, ikinci yarıda sahaya çıkmasının riskli olacağına karar verdi. Karşılaşma sonrası hastaneye götürülen yıldız oyuncunun yapılan tetkiklerinde sağ ön kolunda kırık olduğu belirlendi ve kolu alçıya alındı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA VE TEDAVİ PLANI

Galatasaray cephesi, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede süreci detaylarıyla paylaştı. İlk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiği, ardından hastanede yapılan kontrollerde kırığın netleştiği belirtildi. Tedavi kapsamında kolun alçıya alındığı ve ilerleyen süreçte ameliyat gerekip gerekmediğine karar verileceği ifade edildi.

Osman DEMİR
