Osimhen Sporting Lizbon maçında yok mu, Osimhen Lizbon maçına oynar mı, iyileşir mi?

Galatasaray’ın kritik Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde gözler Victor Osimhen’in sağlık durumuna çevrildi. Yıldız futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı henüz en çok merak edilen konular arasında bulunurken, Osimhen’in sakatlığının son durumu ve sahalara dönüş tarihi taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

OSİMHEN SPORTİNG LİZBON MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Sporting Lizbon maçı öncesinde yaşadığı sakatlık taraftarları endişelendirdi. Osimhen, bugün oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı futbolcunun sakatlığının durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yıldız oyuncunun Sporting Lizbon maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

OSİMHEN LİZBON MAÇINA OYNAR MI?

Victor Osimhen’in Sporting Lizbon karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlığın boyutu ve oyuncunun tedavi sürecine vereceği tepkiye göre Osimhen’in maç kadrosunda yer alıp almayacağı belli olacak. Galatasaray taraftarları ise yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyor.

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Osimhen’in bugün sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından gözler sağlık ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Şu ana kadar yıldız futbolcunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Oyuncunun sağlık durumu yapılacak tetkiklerin ardından daha net şekilde ortaya çıkacak.

OSİMHEN İYİLEŞİR Mİ?

Victor Osimhen’in Sporting Lizbon maçına yetişip yetişmeyeceği, sakatlığının durumuna bağlı olacak. Galatasaray sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında Nijeryalı futbolcunun tedavi programı belirlenecek. Osimhen’in Lizbon karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğiyle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

Osimhen’in sakatlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler ve Sporting Lizbon maçı öncesindeki son dakika bilgileri için sayfamızı takip edebilirsiniz.