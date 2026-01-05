Haberler

Osimhen neden yok, Galatasaray Trabzonspor maçında Osimhen yedek mi, cezalı mı?

Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Osimhen neden yok, Galatasaray Trabzonspor maçında Osimhen yedek mi, cezalı mı?

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, ATV'nin hem uydu hem de dijital platformlardaki yayınları üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayınına aşağıdaki platformlar üzerinden ulaşmak mümkün:

• Digiturk: Kanal 25

• D-Smart: Kanal 25

• Kablo TV: Kanal 24

• Tivibu: Kanal 24

• Turkcell TV+: Kanal 24

• Vodafone TV: Kanal 25

Ayrıca ATV, Türksat uydusu ve resmi internet yayınları üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa yarı final mücadelesi 05 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesi yayınlar ATV ekranlarında erken saatlerde başlayacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı TFF Süper Kupa yarı final maçı, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Tarafsız saha statüsünde oynanacak mücadeleye yoğun ilgi bekleniyor.

OSIMHEN NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'ın önemli gol silahlarından Victor Osimhen, milli takım kampında bulunduğu için Trabzonspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almıyor.

