Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Osimhen neden yok sorusunun yanıtı sakatlık. Galatasaray'da Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa karşısında forma giyemeyecek. Osimhen yedek ya da cezalı değil, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

VİCTOR OSİMHEN SAKAT MI?

Evet, Victor Osimhen sakat. Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında görev alamayacak. Osimhen'in tedavisi sürüyor.

VİCTOR OSİMHEN CEZALI MI?

Hayır, Victor Osimhen cezalı değil. Oyuncunun Aston Villa maçında forma giyememesinin tek nedeni sakatlığı.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Dönüş tarihi, sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY'DA ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Aston Villa karşısında dört önemli eksikle sahaya çıkacak. Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.