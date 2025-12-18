Osimhen neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla start alıyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk sınavında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

OSİMHEN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, RAMS Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer almıyor. Nijeryalı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunuyor ve bu sebeple Türkiye Kupası'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılacak.

Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek ve kupadaki grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu karşılaşmayı takip edecek.

LEMİNA, JAKOPS, SİNGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Victor Osimhen gibi Afrika Uluslar Kupası'na giden isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle iki futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Tedavileri süren Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın da bu maçta oynayamayacağı açıklandı.