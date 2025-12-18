Haberler

Osimhen neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Osimhen neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osimhen neden yok, neden oynamıyor? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte çok sayıda eksik bulunuyor. Osimhen Başakşehir maçında neden yok? Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele öncesinde kadroda yer alamayacak isimler netleşirken, grup formatı gereği Galatasaray'ın oynayacağı maç programu da belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla start alıyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk sınavında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

OSİMHEN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, RAMS Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer almıyor. Nijeryalı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunuyor ve bu sebeple Türkiye Kupası'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılacak.

Osimhen neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek ve kupadaki grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu karşılaşmayı takip edecek.

LEMİNA, JAKOPS, SİNGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Victor Osimhen gibi Afrika Uluslar Kupası'na giden isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle iki futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Tedavileri süren Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın da bu maçta oynayamayacağı açıklandı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu liderle görüşemedi

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title