Osimhen neden Nijerya milli takımına çağrılmadı, Osimhen Nijerya'ya gidecek mi? Nijerya İran maçı İran'da mı, Nijerya'da mı, Antalya'da mı oynanacak?

NİJERYA MİLLİ TAKIMI ANTALYA KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Milli takımda büyük sürpriz! Victor Osimhen, Nijerya forması giymek için çağrılmadı ve bu gelişme taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Nijerya–İran karşılaşması ise oynanacağı şehirle gündemde. Antalya mı, Nijerya mı yoksa İran'da mı sahne alacak? İşte Osimhen ve milli takımın son durumu.

Nijerya Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek hazırlık maçları öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda Wilfred Ndidi ve Paul Onuachu gibi önemli oyuncular yer alırken, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in listede olmaması dikkat çekti. Afrika temsilcisi, İran ve Ürdün ile oynayacağı maçlar öncesi eksiksiz bir hazırlık yapmak istiyor.

NDIDI VE ONUACHU KADRODA

Açıklanan kadroda takımın kilit isimlerinden Wilfred Ndidi ve Paul Onuachu'nun yer alması, teknik ekibin güvenilir oyunculara verdiği önemi gösteriyor. Kadroda bazı sürpriz eksikler de bulunurken, taktiksel tercihlerin öne çıktığı görülüyor.

OSIMHEN KADROYA ÇAĞRILMADI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Antalya kampına dahil edilmemesi futbolseverlerin gündeminde. Yıldız oyuncunun neden kadroya alınmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.