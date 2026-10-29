Osimhen Konya’ya gitmedi mi, Osimhen Konyaspor maçında yok mu?

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Galatasaray’ın açıkladığı Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı takımla birlikte Konya’ya gitmedi. Gazeteci Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre Nijeryalı golcünün yarın Konya’ya giderek takıma katılması bekleniyor. Bu nedenle Osimhen’in Konyaspor maçında forma giyme ihtimali sürüyor. İşte konuya dair bilinenler.

OSİMHEN KONYA’YA GİTMEDİ Mİ?

Victor Osimhen, Galatasaray’ın Konyaspor maçı için açıkladığı kamp kadrosunda yer almasına rağmen Konya’ya giden kafilede bulunmadı. Gazeteci Emre Kaplan’ın haberine göre Nijeryalı futbolcu, ailevi sebeplerden ötürü takımla birlikte yola çıkmadı.

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA YOK MU?

Osimhen’in Konyaspor maçında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Basına yansıyan bilgilere göre Nijeryalı yıldızın yarın Konya’ya giderek takıma katılması bekleniyor. Osimhen’in maç günü takıma katılması halinde karşılaşmada forma giymesine engel bir durum bulunmuyor. Galatasaray cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN NEDEN GİTMEDİ?

Victor Osimhen’in takımla birlikte Konya’ya gitmemesinin nedeni olarak ailevi sebepler gösterildi. Ailevi durumun ayrıntılarına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN BU SEZON NE DURUMDA?

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri. Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirmiş ve Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükselterek gol krallığı yarışında zirveye ortak olmuştu. Osimhen’in adı son olarak İspanya’da Atletico Madrid ile anılmıştı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim 2026 Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’dan yararlanamayacak. Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan arbedede gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.