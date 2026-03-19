Galatasaray teknik ekibi, Osimhen'in kolundaki sakatlık sebebiyle değişiklik yapmak zorunda kaldı. Osimhen'in yerine oyunaLang dahil oldu. Peki, Osimhen kaç maç yok, ne zaman dönecek, ne zaman iyileşir?

OSIMHEN SAHALARDAN NE KADAR UZAK?

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle son maçta oyundan çıkmak zorunda kaldı. Takım kadrosunda olmaması, taraftarlar ve teknik ekip için dikkat çeken bir durum oluşturdu.

OSIMHEN'İN SAKATLIK DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Osimhen'in tedavi süreci ve durumu hakkında net bilgiler paylaşılmadığı için sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Osimhen'in kesin dönüş tarihi için kulüp açıklamasını beklemek gerekiyor.