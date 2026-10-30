Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen kaç gol oldu, Osimhen gol krallığında kaçıncı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen kaç gol oldu, Osimhen gol krallığında kaçıncı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol yollarında durmak bilmiyor. Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Osimhen, bu akşam Konyaspor deplasmanında da fileleri havalandırdı. Nijeryalı golcünün bu golüyle birlikte “Osimhen kaç gol oldu?” ve “Osimhen gol krallığında kaçıncı?” soruları gündeme geldi.

Victor Osimhen, Konyaspor ağlarına gönderdiği golle Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti. Bu golle birlikte Nijeryalı golcü, 8’er golü bulunan Gift Orban ve Mohamed Salah’ı geride bırakarak gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti. Üstelik Osimhen, bu gollere rakiplerinden daha az maçta ulaştı. İşte Süper Lig gol krallığında son durum.

OSİMHEN KAÇ GOL OLDU?

Victor Osimhen, Konyaspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Konyaspor maçından önce 7 maçta 8 gol atan Nijeryalı golcü, 8. maçında da gol sevinci yaşadı.

OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA KAÇINCI?

Victor Osimhen, Konyaspor maçındaki golüyle birlikte 9 golle gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirvede yer alıyor. Haftanın diğer maçlarının oynanmasıyla birlikte gol krallığı sıralamasında değişiklik yaşanabilir.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI YARIŞINDA SON DURUM

Victor Osimhen ( Galatasaray ): 9 gol

Gift Orban (Amedspor): 8 gol

Mohamed Salah (Trabzonspor): 8 gol

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 7 gol

Eldor Shomurodov (Başakşehir): 7 gol

Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): 6 gol

Juan (Göztepe): 6 gol

Dušan Vlahovic (Beşiktaş): 6 gol

Dia Saba (Amedspor): 5 gol

DAHA AZ MAÇTA DAHA FAZLA GOL

Osimhen’in gol krallığı yarışındaki en dikkat çeken yanı, gollerini rakiplerine göre daha az maçta bulması. Nijeryalı golcü 8 maçta 9 gole ulaşırken, en yakın takipçileri Gift Orban ve Mohamed Salah 8’er gollerini 9 maçta kaydetti. Osimhen, maç başına bir golün üzerinde bir ortalama yakaladı.

ATLETİCO MADRİD İDDİASI

Victor Osimhen’in adı, son olarak İspanya’da Atletico Madrid ile anılmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Nijeryalı golcüyü transfer listesinin üst sıralarına aldı. Osimhen’in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

KONYA’YA SONRADAN GELMİŞTİ

Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı takımla birlikte Konya’ya gitmemiş, maç günü kafileye katılmıştı. Nijeryalı yıldız, ilk 11’de başladığı karşılaşmada attığı golle bir kez daha takımının en etkili ismi oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı

İstanbul'dan havalanan uçakta kabus anları
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Orkun istedi, Italiano ''Hayır'' dedi: Otur oturduğun yerde
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
İstanbul merkezli 'change oto' operasyonunda ele geçirilen klasik araçlar emniyette sergilendi

Hepsi emniyetin otoparkında sergilendi! Klasik yöntemle dev vurgun
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi
Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

17 katlı binanın altındaki toprak kaydı! Temeli açıkta kaldı
Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü

Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

Bu mesaj Aliyev'e mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler