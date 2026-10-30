Osimhen kaç gol oldu, Osimhen gol krallığında kaçıncı?

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Victor Osimhen, Konyaspor ağlarına gönderdiği golle Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti. Bu golle birlikte Nijeryalı golcü, 8’er golü bulunan Gift Orban ve Mohamed Salah’ı geride bırakarak gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti. Üstelik Osimhen, bu gollere rakiplerinden daha az maçta ulaştı. İşte Süper Lig gol krallığında son durum.

OSİMHEN KAÇ GOL OLDU?

Victor Osimhen, Konyaspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Konyaspor maçından önce 7 maçta 8 gol atan Nijeryalı golcü, 8. maçında da gol sevinci yaşadı.

OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA KAÇINCI?

Victor Osimhen, Konyaspor maçındaki golüyle birlikte 9 golle gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirvede yer alıyor. Haftanın diğer maçlarının oynanmasıyla birlikte gol krallığı sıralamasında değişiklik yaşanabilir.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI YARIŞINDA SON DURUM

Victor Osimhen ( Galatasaray ): 9 gol

Gift Orban (Amedspor): 8 gol

Mohamed Salah (Trabzonspor): 8 gol

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 7 gol

Eldor Shomurodov (Başakşehir): 7 gol

Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): 6 gol

Juan (Göztepe): 6 gol

Dušan Vlahovic (Beşiktaş): 6 gol

Dia Saba (Amedspor): 5 gol

DAHA AZ MAÇTA DAHA FAZLA GOL

Osimhen’in gol krallığı yarışındaki en dikkat çeken yanı, gollerini rakiplerine göre daha az maçta bulması. Nijeryalı golcü 8 maçta 9 gole ulaşırken, en yakın takipçileri Gift Orban ve Mohamed Salah 8’er gollerini 9 maçta kaydetti. Osimhen, maç başına bir golün üzerinde bir ortalama yakaladı.

ATLETİCO MADRİD İDDİASI

Victor Osimhen’in adı, son olarak İspanya’da Atletico Madrid ile anılmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Nijeryalı golcüyü transfer listesinin üst sıralarına aldı. Osimhen’in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

KONYA’YA SONRADAN GELMİŞTİ

Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı takımla birlikte Konya’ya gitmemiş, maç günü kafileye katılmıştı. Nijeryalı yıldız, ilk 11’de başladığı karşılaşmada attığı golle bir kez daha takımının en etkili ismi oldu.