Osimhen Galatasaray Union SG maçında oynayacak mı? Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taraftarın desteğiyle kendi sahalarında en yüksek seviyede bir atmosfer oluşturmak istediklerini dile getiren Buruk, maç öncesi takımın durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sakat oyuncularla ilgili de konuşan Buruk, "Antrenman öncesinde son durumlarını tekrar gözden geçireceğiz. Maç saatine kadar durumu netleşmeyen futbolcularımız için kesin karar o zaman verilecek." dedi. Bu açıklamaların ardından, Osimhen'in Galatasaray–Union SG maçında sahada olup olmayacağı da merak konusu oldu.

OSİMHEN GALATASARAY–UNİON SG MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına duyduğu güveni vurgulayarak Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin net olduğunu söyledi. Son üç maçtan üç galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Buruk, Union Saint- Gilloise karşılaşmasının hem Galatasaray hem de Türkiye için büyük anlam taşıdığını belirtti. Kendi sahalarında daha önce oluşturdukları güçlü atmosferi yine en üst seviyede yansıtmayı hedeflediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Kim sahaya çıkarsa çıksın, fiziksel ve zihinsel olarak en iyisini ortaya koyduğumuzda ne kadar güçlü olabileceğimizi gösterdik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama oyuncularıma sonsuz güveniyorum. Hepsi özel, karakterli futbolcular. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında istediğimizde neleri başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Rakibimize saygı duyuyoruz; liglerinde zirvedeler, PSV'yi mağlup etmiş bir ekipten bahsediyoruz. Ancak biz kendi oyun gücümüzü sahaya yansıtırsak kazanamayacağımız bir maç yok." dedi.

OKAN BURUK'TAN SAKAT OYUNCULAR VE OSİMHEN AÇIKLAMASI

Sakat futbolcuların son durumuyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Buruk, belirsizliğin antrenman öncesi yapılacak kontrollerle netlik kazanacağını söyledi. "Bu tür sakatlık durumları her takımın başına gelebilir." diyen Buruk, bazı mevkilerde üst üste gelen sakatlık ve cezaların kadroyu daralttığını ancak buna rağmen sahaya yine güçlü bir 11 ile çıkacaklarının altını çizdi.

"Taraftarımızla bütünleşen kaliteli bir kadroya sahibiz. Bugün ve yarın oyuncularımızın son durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar durumu netleşmeyen isimlerle ilgili karar verilecek." ifadelerini kullanan Buruk, Osimhen'in durumunun da bu değerlendirmeler sonucunda belli olacağını aktardı.

