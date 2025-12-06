Haberler

Osimhen bu sezon kaç gol attı? (2025-2026)

Güncelleme:
Osimhen bu sezon kaç gol attı? Süper Lig'de Kayserispor, Rizespor, Göztepe ve Samsunspor karşılaşmalarında gol kaydeden Victor Osimhen, ligde toplam beş kez ağları sarsarak takımına skor katkısı verdi.

Victor Osimhen, sezon içinde lig ve Avrupa mücadelelerinde düzenli olarak forma şansı buldu. Oyuncunun gol katkısı, maç maç kaydedilen verilerle netleşti.

OSİMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, Süper Lig'de kaydettiği beş golü dört farklı maçta attı. 24 Ağustos 2025'te oynanan Kayserispor maçında bir gol atan oyuncu, 30 Ağustos 2025'te Rizespor filelerini bir kez havalandırdı. Ligdeki üçüncü golünü 26 Ekim 2025'te Göztepe karşılaşmasında kaydetti. Sezonun en golcü lig maçlarından biri ise 5 Aralık 2025'te Samsunspor'a karşı oynanan mücadele oldu ve bu karşılaşmada iki gol birden geldi.

Süper Lig performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da sahada yer alan Osimhen, sezon genelinde toplam 14 maçta forma giyerek 11 gol attı. Lig ve Avrupa maçlarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkan gol sayısı, oyuncunun müsabakalar boyunca sağlayabildiği skor katkısını net biçimde ortaya koydu. Bu toplam, Süper Lig'deki beş golünün yanı sıra diğer kulvardaki altı golün eklenmesiyle oluştu ve maçlara göre dağılımı resmi verilerle sabitlendi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
