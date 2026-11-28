Osimhen Beşiktaş Derbisinde Oynayacak mı? İlk 11'de Olacak mı? Galatasaray'dan Müjdeli HaberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığını atlatarak Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacak. İlk 11'de başlayıp başlamayacağı son kontrollerin ardından netleşecek.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcunun maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında ilk 11'de oynayacak mı? İşte yıldız futbolcunun son durumu…
OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle takımını son karşılaşmalarda yalnız bırakan 27 yaşındaki golcünün, 30 Kasım'da oynanacak derbide maç kadrosuna dönmesi bekleniyor.
Tedavi sürecinde ağrıları azalan Osimhen'in derbide görev alabilecek duruma gelmesi, Galatasaray cephesinde olumlu karşılandı.
OSIMHEN DERBİDE İLK 11'DE Mİ BAŞLAYACAK?
Galatasaray taraftarlarının merak ettiği konuların başında Osimhen'in Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı geliyor.
Nijeryalı yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi. Yapılacak son kontrollerin ardından teknik heyetin kararını vermesi bekleniyor.
Osimhen'in maçın başlangıcında riske edilmemesi ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.
OSIMHEN NASIL SAKATLANMIŞTI?
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım'da oynanan Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalmıştı.
7 Kasım'da Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirilen Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında görev yapamamıştı.
OSIMHEN'İN BU SEZONKİ GOL VE ASİST SAYISI
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız santrfor, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.
OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI? SON DURUM
Victor Osimhen'in 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı son sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.