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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcunun maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında ilk 11'de oynayacak mı? İşte yıldız futbolcunun son durumu…

OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle takımını son karşılaşmalarda yalnız bırakan 27 yaşındaki golcünün, 30 Kasım'da oynanacak derbide maç kadrosuna dönmesi bekleniyor.

Tedavi sürecinde ağrıları azalan Osimhen'in derbide görev alabilecek duruma gelmesi, Galatasaray cephesinde olumlu karşılandı.

OSIMHEN DERBİDE İLK 11'DE Mİ BAŞLAYACAK?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği konuların başında Osimhen'in Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı geliyor.

Nijeryalı yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi. Yapılacak son kontrollerin ardından teknik heyetin kararını vermesi bekleniyor.

Osimhen'in maçın başlangıcında riske edilmemesi ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.