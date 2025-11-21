Orta Sayfa ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yayınlanıyor? Orta Sayfa neden yok?

Doğan Şentürk'ün sunduğu "Orta Sayfa", yeni dönemle birlikte yayın hayatına yeni mecrasında devam ediyor. İzleyiciler ise programın başlangıç saatini, yayınlandığı platformu ve zaman zaman ekrana gelmemesinin nedenlerini araştırıyor.

ORTA SAYFA HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yorumlarıyla gündemi analiz ettiği program, siyaset kulislerinde konuşulan gelişmeleri ve diplomasinin perde arkasındaki önemli başlıkları her hafta detaylarıyla ele almaya devam edecek.

Özgün haberler, özel bilgiler ve çok daha fazlasını izleyiciyle buluşturacak "Orta Sayfa", 31 Ekim Cuma gününden itibaren her cuma saat 21.00'de NOW Haber YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.