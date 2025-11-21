Haberler

Orta Sayfa ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yayınlanıyor? Orta Sayfa neden yok?

Orta Sayfa ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yayınlanıyor? Orta Sayfa neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği "Orta Sayfa", yeni sezonda farklı bir platformda izleyicisiyle buluşmaya başladı. Peki, program hangi gün, saat kaçta ekranlara geliyor ve artık nerede yayımlanıyor? Ayrıca, "Orta Sayfa neden yok?" sorusu da merak ediliyor.

Doğan Şentürk'ün sunduğu "Orta Sayfa", yeni dönemle birlikte yayın hayatına yeni mecrasında devam ediyor. İzleyiciler ise programın başlangıç saatini, yayınlandığı platformu ve zaman zaman ekrana gelmemesinin nedenlerini araştırıyor.

ORTA SAYFA HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yorumlarıyla gündemi analiz ettiği program, siyaset kulislerinde konuşulan gelişmeleri ve diplomasinin perde arkasındaki önemli başlıkları her hafta detaylarıyla ele almaya devam edecek.

Orta Sayfa ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yayınlanıyor? Orta Sayfa neden yok?

Özgün haberler, özel bilgiler ve çok daha fazlasını izleyiciyle buluşturacak "Orta Sayfa", 31 Ekim Cuma gününden itibaren her cuma saat 21.00'de NOW Haber YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.