Orta Direkt Şaban nerede çekildi, ne zaman çekildi? Orta Direkt Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Orta Direkt Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Orta Direkt Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Orta Direkt Şaban konusu nedir, Orta Direkt Şaban oyuncuları kimler ve Orta Direkt Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Film, mütevazı bir yaşam süren Şaban'ın sevdiği kadın Bahar'ın kalbini kazanmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban, aynı mahallede yaşayan ve birlikte çalıştığı Bahar'a âşıktır. Ancak Bahar'ın ilgisini çeken kişi, başarılı sporcu Erkan'dır. Olaylar, Bahar'ın zengin bir ailenin mirasçısı olduğunun ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanır. Bahar'ın kaçırılması üzerine onu kurtarmak için harekete geçen kişi ise Şaban olur. Film, aşk, fedakârlık ve komediyi bir araya getiren eğlenceli hikâyesiyle dikkat çeker.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban, ağırlıklı olarak İstanbul'un Yeşilköy semtinde çekildi. Bunun yanı sıra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de çekimlere yer verildi. Filmde görülen sokaklar, mahalle yaşamı ve dönemin şehir dokusu, 1980'li yılların İstanbul'unu yansıtan önemli detaylar arasında bulunuyor.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 1984 yılında tamamlandı ve aynı yıl sinemalarda gösterime girdi. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı yapım, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer almayı sürdürüyor.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Kemal Sunal – Şaban

• Bahar Öztan – Bahar Gökçe

• Yalçın Tülpar – Erkan

• Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı

• Yavuzer Çetinkaya – Çakal

• Reha Yurdakul – Şükrü Bey

• Renan Fosforoğlu – Giyasettin Bey

• Memduh Ün – Tahsin Bey

• Oktar Durukan

• Coşkun Göğen

• Dinçer Çekmez

• Hüseyin Kutman

• Baykal Kent

• Hayri Caner

• Hikmet Karagöz

• Sırrı Elitaş

• Mehmet Uğur

• Celal Yonat

• Fatih Özses

• Ekrem Dümer

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, senaryosu Osman F. Seden tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Memduh Ün üstlendi.