Haberler

Orkun Kökçü'nün golü neden Barış Alper'e yazıldı?

Orkun Kökçü'nün golü neden Barış Alper'e yazıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada en çok konuşulan konu ikinci golün sahibi oldu. Orkun Kökçü'nün attığı düşünülen golün FIFA'nın resmi kayıtlarında Barış Alper Yılmaz adına yazılması futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Peki, Orkun Kökçü'nün golü neden Barış Alper'e yazıldı? Detaylar...

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan Dünya Kupası maçında A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise maçın sonucundan çok ikinci golün kime yazıldığı konuşuldu. Mücadelenin 31. dakikasında Eren Elmalı'nın pasında Orkun Kökçü'nün yaptığı vuruş sonrası gelen gol, FIFA'nın resmi kayıtlarında Barış Alper Yılmaz adına işlendi. Peki, Orkun Kökçü'nün golü neden Barış Alper'e yazıldı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ NEDEN BARIŞ ALPER'E YAZILDI?

Karşılaşmanın 31. dakikasında Eren Elmalı'nın pasıyla hareketlenen Orkun Kökçü, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve gol sevincini yaşadı.

Ancak FIFA'nın resmi maç kayıtlarında bu gol Barış Alper Yılmaz adına yazıldı. Bunun ardından sosyal medyada, Orkun Kökçü'nün şutunda topun Barış Alper Yılmaz'a çarparak filelere gittiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

FIFA GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ ADINA KAYDETTİ

FIFA'nın resmi istatistiklerinde A Milli Takım'ın ABD karşısında attığı ikinci golün sahibi Barış Alper Yılmaz olarak yer aldı.

Resmi kayıtlarda yer alan bu bilgi, maçın ardından futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

FIFA'nın golü Barış Alper Yılmaz adına yazmasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda, Orkun Kökçü'nün vuruşunun ardından topun Barış Alper Yılmaz'a temas ettiği iddia edildi. FIFA'nın resmi kayıtlarında ise ikinci golün sahibi Barış Alper Yılmaz olarak gösterildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti!
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı