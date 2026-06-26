2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan Dünya Kupası maçında A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise maçın sonucundan çok ikinci golün kime yazıldığı konuşuldu. Mücadelenin 31. dakikasında Eren Elmalı'nın pasında Orkun Kökçü'nün yaptığı vuruş sonrası gelen gol, FIFA'nın resmi kayıtlarında Barış Alper Yılmaz adına işlendi. Peki, Orkun Kökçü'nün golü neden Barış Alper'e yazıldı? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ NEDEN BARIŞ ALPER'E YAZILDI?

Karşılaşmanın 31. dakikasında Eren Elmalı'nın pasıyla hareketlenen Orkun Kökçü, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve gol sevincini yaşadı.

Ancak FIFA'nın resmi maç kayıtlarında bu gol Barış Alper Yılmaz adına yazıldı. Bunun ardından sosyal medyada, Orkun Kökçü'nün şutunda topun Barış Alper Yılmaz'a çarparak filelere gittiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

FIFA GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ ADINA KAYDETTİ

FIFA'nın resmi istatistiklerinde A Milli Takım'ın ABD karşısında attığı ikinci golün sahibi Barış Alper Yılmaz olarak yer aldı.

Resmi kayıtlarda yer alan bu bilgi, maçın ardından futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

FIFA'nın golü Barış Alper Yılmaz adına yazmasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda, Orkun Kökçü'nün vuruşunun ardından topun Barış Alper Yılmaz'a temas ettiği iddia edildi. FIFA'nın resmi kayıtlarında ise ikinci golün sahibi Barış Alper Yılmaz olarak gösterildi.