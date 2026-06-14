Orkun Kökçü sevgilisi var mı yok mu, Orkun Kökçü sevgilisi kimdir?

Siyah-beyazlıların transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Orkun Kökçü, sadece oyun zekasıyla değil, karizmatik duruşuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Taraftarların büyük bir ilgiyle araştırdığı "Orkun Kökçü sevgilisi var mı yok mu, kiminle aşk yaşıyor?" soruları, genç yeteneğin sosyal medya hesaplarındaki her karesiyle binlerce yorum alıyor. 2026 yılı itibarıyla kariyer zirvesini yaşayan ve Türkiye'ye dönüşüyle magazin manşetlerini süsleyen Orkun Kökçü'nün medeni durumu ve özel hayatına dair bilinmeyenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Orkun Kökçü hakkında merak edilen o soruların yanıtları.

ORKUN KÖKÇÜ SEVGİLİSİ VAR MI, YOK MU?

Orkun Kökçü, özel hayatını kameralardan ve magazin dünyasından tamamen uzak tutan profesyonel bir sporcu kimliğine sahiptir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla milli futbolcunun kamuoyuna açıkladığı veya sosyal medyada birlikte poz verdiği bir sevgilisi bulunmamaktadır. Genç yıldızın hayatında birinin olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmasa da, kendisi kamuoyuna "bekar" bir sporcu olarak yansımaktadır.

ORKUN KÖKÇÜ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bugüne kadar Orkun Kökçü’nün adı herhangi bir magazinel aşk haberine karışmamıştır. Sosyal medya platformu Instagram’da genellikle futbol odaklı paylaşımlar yapan, antrenman ve maç karelerini takipçileriyle paylaşan Orkun, özel yaşamını sır gibi saklamayı tercih ediyor. Beşiktaş’taki yoğun maç trafiği ve milli takımdaki sorumlulukları nedeniyle vaktinin çoğunu yeşil sahalarda ve tesislerde geçiren 25 yaşındaki futbolcu, odak noktasının tamamen kariyeri olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

ORKUN KÖKÇÜ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

29 Aralık 2000 doğumlu olan Orkun Kökçü bekardır ve çocuğu yoktur. Hollanda’da yetişen ve Avrupa disipliniyle büyüyen başarılı futbolcu, ailesine olan bağlılığıyla biliniyor. Boş vakitlerini genellikle ailesi ve yakın dostlarıyla geçiren Orkun, evlilik gibi ciddi adımlar için henüz önünde uzun bir kariyer yolu olduğunu düşünüyor.

SAHA DIŞINDA SAKİN BİR YAŞAM

Orkun Kökçü’nün saha dışındaki yaşamı "sessiz ve huzurlu" olarak tanımlanıyor. Gece hayatından ve sansasyonel olaylardan uzak duran milli yıldız, bu disiplinli tavrını Benfica’dan Beşiktaş’a uzanan başarılı kariyer yolculuğunun anahtarı olarak görüyor. Özel hayatındaki bu sakinlik, taraftarlar arasında da onun profesyonelliğine olan saygıyı artırıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 29 Aralık 2000

Doğum Yeri: Haarlem, Hollanda

Mevki: Orta Saha (Oyun Kurucu)

Güncel Takımı: Beşiktaş

Milli Takım: Türkiye A Milli Takım