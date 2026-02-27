Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu Kocaelispor Beşiktaş maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında sahaya çıkacağı 11'de Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun durumu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Orkun Kökçü neden yok, Emirhan Topçu oynayacak mı? İşte sakatlık, ceza ve yedek bilgileriyle güncel kadro raporu.

KOCAELİSPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu karşılaşmayı evlerinden veya mobil cihazlarından takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden Bein Connect platformu üzerinden de canlı maç izlenebilir.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kocaelispor ile Beşiktaş karşılaşması, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Futbolseverler bu tarihi kaçırmamak için takvimlerine not alabilir.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 28 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maç öncesinde canlı yayın saatini kontrol ederek, hiçbir anı kaçırmadan takip edebilirsiniz.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor ile Beşiktaş, 28 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için stadyumun atmosferi oldukça heyecanlı olacak.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Beşiktaş cephesinde Orkun Kökçü, cezalı olduğu için bu maçta görev alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kadroda yer almayacak.