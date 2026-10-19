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Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Trabzonspor maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok?

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Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Trabzonspor maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok?
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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken Orkun Kökçü'nün listede yer almaması gündeme geldi. Milli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ardından Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Trabzonspor maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? soruları gündem oldu. Detaylar haberimizde.

Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli olurken kaptan Orkun Kökçü'nün listede yer almaması dikkat çekti. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Peki, Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Trabzonspor maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Orkun Kökçü, sağ ayak tabanındaki sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

ORKUN KÖKÇÜ TRABZONSPOR MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, KADRODA MI YOK?

Beşiktaş'ın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan MR incelemesinde Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Bu gelişmenin ardından tedavisine başlanan kaptan, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede Orkun Kökçü'nün ayağında ağrı hissettiğini ve oyuncuyu riske etmek istemediklerini belirtmişti. Daha sonra gerçekleştirilen ayrıntılı kontrollerde yaralanma tespit edilmesiyle futbolcunun maç kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.

Beşiktaş'ın açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosunda, tedavisi devam eden Milot Rashica da bulunmadı.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş, milli futbolcunun tedavisine başlandığını açıklarken sahalara dönüşü için kesin bir tarih paylaşmadı.

Sağlık ekibinin takibinde olan Orkun Kökçü'nün iyileşme sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun kesin dönüş tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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