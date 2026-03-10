Orhan Kaynak öldü mü, kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu ne Orhan Kaynak yaşıyor mu?

Spor dünyasında gündemin ilk sırasına oturan haberde, eski futbolcu ve Trabzonspor teknik ekibinde görevli Orhan Kaynak dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Kaynak'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altında tutulduğu ifade ediliyor. Sağlık durumu hakkında resmi kamuoyu bilgilendirmesi bekleniyor.

ORHAN KAYNAK SAĞLIK DURUMU NE?

Trabzonspor'da şok bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavililer'in yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, antrenman öncesinde kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi. Olay, takım ve taraftarlar arasında büyük endişe yarattı.

Orhan Kaynak'a, antrenman öncesi gerçekleşen rahatsızlık sonrası ilk müdahale Fatih Tekke'nin gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahale, sağlık ekiplerinin hızlı davranmasıyla kritik öneme sahip oldu.

KTÜ TIP FAKÜLTESİ'NE SEVK EDİLDİ

Kalp krizi geçiren Kaynak, ilk müdahalenin ardından durumu stabil hâle getirilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerekli tetkik ve tedavilerinin yapılacağı öğrenildi.

SON DURUM: Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.