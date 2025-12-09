Haberler

Orhan Gencebay'ın hayatı film mi oluyor? Orhan Gencebay'ı kim canlandıracak, başrolde kim oynayacak?

Güncelleme:
Arabeskin efsane ismi Orhan Gencebay, 50 yılı aşkın süredir müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Şimdi ise hayat hikayesi, müzikle başlayan serüveni ve sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Peki, Orhan Gencebay'ın hayatı film mi oluyor? Orhan Gencebay'ı kim canlandıracak, başrolde kim oynayacak? Detaylar haberimizde!

2025'in Aralık ayında, ünlü arabesk sanatçısı Orhan Gencebay'ın yaşamının beyaz perdeye taşınacağı haberi gündeme geldi. Bir davette, "Hayatınız film olsa, sizi kim oynar?" sorusuna yanıt veren Gencebay, bu tarz bir proje üzerinde çalışıldığını ve hayatının filme uyarlanmasının planlandığını açıkladı. Peki, Orhan Gencebay'ı kim canlandıracak, başrolde kim oynayacak? Detaylar...

ORHAN GENCEBAY'IN HAYATI FİLM Mİ OLUYOR?

Gencebay'ın açıklamasına göre proje hâlâ hazırlık aşamasında ve senaryo ile kadro konusunda netleşmemiş durumda. Ancak sanatçının "Bu halimi ben oynayacağım" demesi, filmin hem otobiyografik bir ruh taşıyacağını hem de Gencebay'ın projeye aktif biçimde dahil olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla evet — Orhan Gencebay'ın hayatı film oluyor diyebiliriz. Fakat "ne zaman, kimlerle, nasıl" soruları hâlâ yanıt bekliyor.

ORHAN GENCEBAY'I KİM CANLANDIRACAK?

Filmin gençlik dönemindeki Orhan Gencebay'ı kim canlandıracak sorusu henüz netleşmiş değil. Basın açıklamasında sanatçı bu konuda şu ifadeyi kullandı:

"Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz" diyerek dikkat çekici bir yanıt verdi.

BAŞROLDE KİM OYNAYACAK?

Başrolde — yani Orhan Gencebay'ın kendi yaşam hikayesinin anlatılacağı filmde — "Orhan Gencebay" karakterini kim canlandıracak sorusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Bugüne kadar gelen bilgilere göre:

Günümüz Orhan Gencebay'ını bizzat kendisi canlandıracak.

Gençlik dönemi için ise uygun oyuncu aranıyor — henüz bir karar yok.

Proje, hem bir "otobiyografi filmi" hem de "zamanda yolculuk" unsuru taşıyacak: Sanatçının bugünkü hali ve gençlik yılları birlikte ekrana taşınacak.

