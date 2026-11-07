Orhan Ak kimdir? Gaziantep FK'den ayrılan Orhan Ak hangi takımları çalıştırdı?

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Kasımpaşa maçı, Orhan Ak'ın Gaziantep Fk'deki son maçı oldu. Süper Lig'in 11. haftasında evinde 2-0 kaybeden Gaziantep Fk, 7 Kasım 2026'da teknik direktörüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

4 Eylül 2026'da sezon sonuna kadar imza atan Ak'ın Gaziantep'teki görevi iki ay sürdü.

ORHAN AK NEDEN AYRILDI?

Orhan Ak, Gaziantep Fk'nin son 7 lig maçında galibiyet alamaması ve evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenilmesinin ardından, kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Kulüp yazılı açıklamasında Ak'a görev süresindeki emeği için teşekkür etti, kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi. Yeni teknik direktör henüz açıklanmadı.

ORHAN AK KİMDİR?

Orhan Ak, Galatasaray'da da forma giymiş eski bir sol bek ve teknik direktördür. 2015'te futbolu bıraktıktan sonra önce yardımcı antrenör olarak çalıştı, ilk kez Fatih Karagümrük'te bir takımın başına geçti. Futbolculuğunda Türkiye A Milli Takımı'nda 3 maça çıktı.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Orhan Ak'ın teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlar Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Gaziantep FK oldu. Karagümrük'e 2025'in ocak ayında geldi ve aynı yılın baharında ayrıldı; Ekim 2025'te başına geçtiği Eyüpspor'u ise 2026'nın ilk aylarına kadar çalıştırdı.

Antrenörlüğe 2018'de İstanbul Başakşehir'de başlayan Ak, 2019'da Beşiktaş'ın teknik ekibine katıldı. 2020'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Trabzonspor'a gitti ve 2021-22 sezonunda şampiyon olan takımın teknik ekibinde yer aldı. Avcı Mart 2023'te ayrılınca Trabzonspor'u kısa bir süre geçici olarak yönetti.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Orhan Ak, gençlik yıllarında altyapısına katıldığı Kocaelispor'da 1996'da profesyonel oldu ve 2003'e kadar bu takımda oynadı.

2003'te Galatasaray'a transfer oldu, 2007-08 sezonunu Ankaraspor'da kiralık geçirdi. Sonra sırasıyla Antalyaspor, Bucaspor, Boluspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir formalarını giydi. Kariyerini 2015'te Başakşehir'de bitirdi.

ORHAN AK KAÇ YAŞINDA?

Orhan Ak 47 yaşında; 29 Eylül 1979'da doğdu.

ORHAN AK NERELİ?

Orhan Ak Sakaryalı. Futbola çocukken Sakarya'daki Et Balık Spor'da başladı, oradan Kocaelispor'a geçti.