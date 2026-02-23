Oosterwolde sakatlık durumu, neden sakatlandı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Oosterwolde sakatlık durumu! Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Detaylar...

OOSTERWOLDE SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının 39. dakikasında Oosterwolde sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Oosterwolde maça devam edemedi ve 40. dakikada oyundan çıkarak yerini Kante'ye bıraktı.

Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi maçta bir diğer stoper oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlanmıştı.

Her 2 oyuncunun da sakatlık durumu maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.