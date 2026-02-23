Haberler

Oosterwolde sakatlık durumu, neden sakatlandı?

Oosterwolde sakatlık durumu, neden sakatlandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oosterwolde sakatlandı mı? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Oosterwolde sakatlık durumu! Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Peki, Oosterwolde sakatlık durumu ciddi mi, neden sakatlandı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Oosterwolde sakatlık durumu! Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Detaylar...

OOSTERWOLDE SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının 39. dakikasında Oosterwolde sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Oosterwolde maça devam edemedi ve 40. dakikada oyundan çıkarak yerini Kante'ye bıraktı.

Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi maçta bir diğer stoper oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlanmıştı.

Her 2 oyuncunun da sakatlık durumu maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Oosterwolde sakatlık durumu, neden sakatlandı?

Onur BAYRAM
Haberler.com
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur