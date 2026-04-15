Onyekuru neden kadro dışı kaldı, Volkan Demirel Onyekuru’yu neden kadrodan çıkardı, Onyekuru Gençlerbirlği Galatasaray maçında yok mu?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru’nun kadroda olmaması “ Henry Onyekuru maçta yok mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Taraftarlar, deneyimli futbolcunun neden kadro dışı bırakıldığını araştırırken, kararın teknik heyet planlaması mı yoksa olası bir sağlık problemi mi olduğu merak ediliyor. Gözler şimdi resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

ONYEKURU GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Trendyol Süper Lig’de kritik haftalara girilirken Gençlerbirliği’nde sürpriz bir karar alındı. Galatasaray ile oynanacak önemli karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken, teknik direktör Volkan Demirel’in raporu doğrultusunda Henry Onyekuru’nun kadro dışında bırakıldığı öğrenildi. Son haftalarda ilk 11’de şans bulan tecrübeli futbolcunun bu karar sonrası maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

VOLKAN DEMİREL KARARI SONRASI SÜRPRİZ GELİŞME

Gençlerbirliği teknik heyetinin değerlendirmesiyle alınan karar, takım içinde de yankı uyandırdı. Göztepe ve RAMS Başakşehir maçlarında ilk 11’de görev yapan Onyekuru’nun, Galatasaray karşısında forma giymeyecek olması “sürpriz tercih” olarak yorumlandı. Teknik ekibin bu kararında oyuncunun son performansının etkili olduğu iddia ediliyor.

ONYEKURU SEZONDA BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ

Gençlerbirliği’nin en maliyetli oyuncuları arasında yer alan Henry Onyekuru, bu sezon 19 karşılaşmada görev almasına rağmen gol ya da asist üretemedi. Yüksek beklentilerle transfer edilen Nijeryalı futbolcunun istatistikleri, taraftarlar ve yönetim cephesinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.